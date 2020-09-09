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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:40
Неее, Европа не вмешивается
Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42
Ну це якісь дитячі кроки.
Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть?
І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії.
Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:03
Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.
Теперь по сути.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:19
2020-09-09
2020-09-09
1)
Лука продолжает ехать кукухой.
2)
Сербы подумали и решили "А воно нам треба"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:26
Ты давай не крутись ужом на сковородке.
Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль?
Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:12
Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:28
Пока что я лишь подтвердил что дальше манипулятивного заголовка ты более ничего не способен прочесть.
Кстати можешь расшифровать, что именно по твоему прозвучало "не так" в заявлении Лукашенко?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54
Re: Політична ситуація в Білорусі
Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:25
коварный кремль заставил литовцев признать домохозяйку президентом. вот уж темнейший! бедных прибалтов так подставил!
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:41
Re: Політична ситуація в Білорусі
думаю теперь литовский сейм можно переименовать в "прибалтийский Табаки"
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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