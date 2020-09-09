Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54

Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.