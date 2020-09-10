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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:57

  artsofpics написав:Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.

ну вот чем оно может вас утомить? :shock:
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?

стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.
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