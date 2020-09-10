artsofpics написав:Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
ну вот чем оно может вас утомить?
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?
стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.