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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:40

Неее, Европа не вмешивается

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42

  antey1969 написав:Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/

Ну це якісь дитячі кроки.
Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть?
І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії.
Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:03

Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.

Теперь по сути.
Важно не испортить отношения между нашими народами: Тихановская обратилась к россиянам (видео)
"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И уверена: не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - заявила Тихановская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:19

2020-09-09

2020-09-09

1) Лукашенко говорит, что протестующие ловят сигналы из космоса
Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции

Лука продолжает ехать кукухой.

2) Сербия решила не отправлять военных на учения в Беларусь
«В следующий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – заявил Вулин

Сербы подумали и решили "А воно нам треба"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:26

  pesikot написав:Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.



Ты давай не крутись ужом на сковородке.
Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль?
Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:12

Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:28

  pesikot написав:Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой :)


Пока что я лишь подтвердил что дальше манипулятивного заголовка ты более ничего не способен прочесть.

Кстати можешь расшифровать, что именно по твоему прозвучало "не так" в заявлении Лукашенко?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:57

  artsofpics написав:Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.

ну вот чем оно может вас утомить? :shock:
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?

стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:00

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andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:09

andrein
девушка в польше зарабатывает. ну не враг же она своим доходам. было бы странно чтобы она выступила за другую сторону, живя и работая в польше, которая "не причастна" как и литва к организации того, что есть.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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