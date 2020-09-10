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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:15

  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.

ну вот чем оно может вас утомить? :shock:
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?

стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.

Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".

Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.
Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.
Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).
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Беларусь проснулась. Берет пример с Украины.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 02:27

andrein
Всё правильно. :?
ВОЛЯ АБО ВСІ ЙДУТЬ НАХ!

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