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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:15
19yuriy91 написав: artsofpics написав:
Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
ну вот чем оно может вас утомить?
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?
стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.
Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".
Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.
Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.
Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 03:33
Охлос резвится!
Умиляют лозунги.
Не хватает таких:Долой Разруху!
Клоуны, короче.
Нормальные Лозунги, должны отражать Перспективу для народа, типа"Справедливые налоги- ДА", "Качественное образование - ДА"... или даже, "Бесплатные маски для всех граждан, заходящих в места скопления людей"(супермаркеты)!
Но, я написал понятные и нужные лозунги!
А у нас, какие-то фвнтастические, типа "Долой Разруху!"
Разруха, она в Головах! И если убрать Лукашенко, на его место прийдёт другой, ничем не лучше, как вот в Украине, каждый последующий президент - хуже предыдущего!
Проблема не во Власти а в НАС, требующих не конкретных действий а смены "актёров на сцене"!
И скажите мине, шо я не прав?
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:50
Replay написав:
Проблема не во Власти а в НАС, требующих не конкретных действий а смены "актёров на сцене"!
И скажите мине, шо я не прав?
Проблема, якраз, в старих пердунах, які бояться втратити владу, бо їх посадять, і є за що.
В нас інакше, бо Кучма першим зрозумів, що не посадять, якщо добровільно віддати. Постсовкові сусіди просто відстали в суспільно-політичному розвитку, від нас.
Але нічого, потроху підтягуються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:00
artsofpics написав: 19yuriy91 написав: artsofpics написав:
Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
ну вот чем оно может вас утомить?
вы туда выходите и вас утомило выходить?
или утомило стучать по клаве?
стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.
Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".
Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.
Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.
Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).
Мирные протесты - это не миф, это теория.
не помню кем, описАнная.
повторюсь, в рб, с тамошним госрежимом, она не реализуема.
только в странах с нормально работающей правовой системой.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:03
lapay написав: Replay написав:
Проблема не во Власти а в НАС, требующих не конкретных действий а смены "актёров на сцене"!
И скажите мине, шо я не прав?
Проблема, якраз, в старих пердунах, які бояться втратити владу, бо їх посадять, і є за що.
В нас інакше, бо Кучма першим зрозумів, що не посадять, якщо добровільно віддати. Постсовкові сусіди просто відстали в суспільно-політичному розвитку, від нас.
Але нічого, потроху підтягуються.
кучма, вроде ж, отдал власть в обмен на сохранение своих нацарёванных.
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19yuriy91
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:15
19yuriy91 написав:
кучма, вроде ж, отдал власть в обмен на сохранение своих нацарёванных.
Найбільший меткомбінат, у зятя, таки забрали. Основна проблема була з вбивством Гонгадзе, але хтось застрелився, хтось промовчав, про замовника, і все заглохло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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