Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:15

19yuriy91 написав: artsofpics написав: Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм. Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.

ну вот чем оно может вас утомить?

вы туда выходите и вас утомило выходить?

или утомило стучать по клаве?



стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема. ну вот чем оно может вас утомить?вы туда выходите и вас утомило выходить?или утомило стучать по клаве?стараются реализовать на практике теорию "мирного протеста", но в стране с таким госстроем она не реализуема.

Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).