artsofpics написав:Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".
Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги. Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны. Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).
Мирные протесты - это не миф, это теория. не помню кем, описАнная. повторюсь, в рб, с тамошним госрежимом, она не реализуема. только в странах с нормально работающей правовой системой.
ну кто вам внушил этот бред? вы видели как злобные немецкие полицейские зверски задерживали мирных демонстрантов, которые пошли на штурм бундестага? вы видели зверей в штатах, которые задерживают чернокожих с применением насилия, а иногда и убивают их? работающая правовая система всегда работает на власть. остальное - это для наивных
бред это у вас, кто внушил не знаю
поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе