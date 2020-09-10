Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:32

Если абстрагироваться от всего:



чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?



Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего

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