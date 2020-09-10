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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:50

  jj1981ua написав:
  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".

Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.
Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.
Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).


Мирные протесты - это не миф, это теория.
не помню кем, описАнная.
повторюсь, в рб, с тамошним госрежимом, она не реализуема.
только в странах с нормально работающей правовой системой.

ну кто вам внушил этот бред?
вы видели как злобные немецкие полицейские зверски задерживали мирных демонстрантов, которые пошли на штурм бундестага?
вы видели зверей в штатах, которые задерживают чернокожих с применением насилия, а иногда и убивают их?
работающая правовая система всегда работает на власть. остальное - это для наивных


бред это у вас, кто внушил не знаю

поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:56

Re: Політична ситуація в Білорусі

Во всем мире пробестующих избивает полиция и страны Европы и Сша не исключение.
Посмотрите ролики по разгону митингов в Греции, Франции, Германии, США и т.д.Зображення
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:26

Пару дней решил отдохнуть от новостей из РБ (как-то скучно стало, ничего нового), и тут 2 каких-то голубка и одна оппозиционерка устроили перформанс на границе: :)

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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:32

Если абстрагироваться от всего:

чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?

Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:46

  Вкладчик1234 написав:Если абстрагироваться от всего:

чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?

Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего


Лукашенко далеко не идеален - очень мягкая формулировка :mrgreen:

а что, там ещё замешаны и сексменшинства? я , просто, не очень внимательно слежу за этим.

в этом и беда постсовка, что после развала, люди, захватившие власть, никак не способствовали нормальной полит. жизни, остерегаясь конкуренций, сами притом не являясь агнцами с чистыми руками

результат - ковыряние(выборы) сорта дерьма
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:58

  19yuriy91 написав:а что, там ещё замешаны и сексменшинства?

Официально нигде не сказано.
Но эти два - явно "голубка"
Типа наших Ляшка, Нефедова, Гончарука.

В рядах грантоедов таких много. Видимо, там кастинг не только по профессиональным навыкам проводится, поэтому "традиционалам" тяжелее пробиться :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:43

  19yuriy91 написав:бред это у вас, кто внушил не знаю

поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе

везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11

    Re: Політична ситуація в Білорусі

      19yuriy91 написав:уточню
    гарантии западом капиталов, хранящихся на западе

    Януковичу ніхто гарантій не давав, а конфіскували, на Заході, мізер. Мельниченко розповідав, що йому пропонували, за оригінали плівок, мільярд доларів (якщо не збрехав). Так що гроші, за бугром, точно були. Але то заначка, а працюючий капітал, який дає дохід, на Батьківщині.
    Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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