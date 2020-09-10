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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 122123124125>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:50

  jj1981ua написав:
  19yuriy91 написав:
  artsofpics написав:Мирные протесты - это миф. Ну не могут же они себя назвать "агрессивно-силовыми".

Меня интересует технология переворотов. У нас в Украине процесс "мирного" свержения режима пошел по пути насилия со стороны улицы: драки с милицией, палаточный городок... Тут же в первые дни правоохранительная система дала бой революционерам. И мне очень интересно, как наблюдателю, что же будет дальше. Ведь технология не должна быть в 1-2 шага. Надеюсь на более интересные и интригующие шаги.
Лукашенко уже показал свой вектор поведения - он будет сажать членов совета по обвинению в попытке захвата власти. Может быть в процессе торга выдворит их из страны.
Ответ протестующих (не людей на улице, а тех, кто ними управляет).


Мирные протесты - это не миф, это теория.
не помню кем, описАнная.
повторюсь, в рб, с тамошним госрежимом, она не реализуема.
только в странах с нормально работающей правовой системой.

ну кто вам внушил этот бред?
вы видели как злобные немецкие полицейские зверски задерживали мирных демонстрантов, которые пошли на штурм бундестага?
вы видели зверей в штатах, которые задерживают чернокожих с применением насилия, а иногда и убивают их?
работающая правовая система всегда работает на власть. остальное - это для наивных


бред это у вас, кто внушил не знаю

поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:56

Re: Політична ситуація в Білорусі

Во всем мире пробестующих избивает полиция и страны Европы и Сша не исключение.
Посмотрите ролики по разгону митингов в Греции, Франции, Германии, США и т.д.Зображення
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:26

Пару дней решил отдохнуть от новостей из РБ (как-то скучно стало, ничего нового), и тут 2 каких-то голубка и одна оппозиционерка устроили перформанс на границе: :)

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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:32

Если абстрагироваться от всего:

чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?

Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:46

  Вкладчик1234 написав:Если абстрагироваться от всего:

чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?

Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего


Лукашенко далеко не идеален - очень мягкая формулировка :mrgreen:

а что, там ещё замешаны и сексменшинства? я , просто, не очень внимательно слежу за этим.

в этом и беда постсовка, что после развала, люди, захватившие власть, никак не способствовали нормальной полит. жизни, остерегаясь конкуренций, сами притом не являясь агнцами с чистыми руками

результат - ковыряние(выборы) сорта дерьма
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:58

  19yuriy91 написав:а что, там ещё замешаны и сексменшинства?

Официально нигде не сказано.
Но эти два - явно "голубка"
Типа наших Ляшка, Нефедова, Гончарука.

В рядах грантоедов таких много. Видимо, там кастинг не только по профессиональным навыкам проводится, поэтому "традиционалам" тяжелее пробиться :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:43

  19yuriy91 написав:бред это у вас, кто внушил не знаю

поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе

везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11

    Re: Політична ситуація в Білорусі

      19yuriy91 написав:уточню
    гарантии западом капиталов, хранящихся на западе

    Януковичу ніхто гарантій не давав, а конфіскували, на Заході, мізер. Мельниченко розповідав, що йому пропонували, за оригінали плівок, мільярд доларів (якщо не збрехав). Так що гроші, за бугром, точно були. Але то заначка, а працюючий капітал, який дає дохід, на Батьківщині.
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:36

      jj1981ua написав:везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
    вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D

    Брехня. Якщо влада порушила закон, чим викликала масові демонстрації, то винні йдуть у відставку, чи на перевибори. Перерахунок голосів теж проводять, коли результати голосування сумнівні.
    Насильницка зміна влади заборонена, тому що є працююча демократична система. Постсовок же взагалі ніяк не дає змінити старих пердунів, доводячи ситуацію до повстань.
    Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:22

      jj1981ua написав:
      19yuriy91 написав:бред это у вас, кто внушил не знаю

    поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе

    везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
    вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D


    угу...
    всё имынно так. :mrgreen:
    ещё если не затруднит, дайте списки пропавших полит. оппонентов на западе.
    в сша республиканцев при демократах у власти, и наоборот.
    и хватит про невиданную жесткость западных копов
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