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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 123124125126>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:49

  Вкладчик1234 написав:Если абстрагироваться от всего:

чем эти 2 заднеприводных самокатчика, или эта Колесникова, или "домохозяйка с каклетами" лучше Лукашенко?

Лукашенко далеко не идеален, но например эти два "Ляшка" - это вообще треш, покруче любого нашего

Может и ничем. Просто власть должна быть сменяемой, только и всего.
НАДОЕЛ ВСЕМ ДО СМЕРТИ.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:59

  lapay написав:
  jj1981ua написав:везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D

Брехня. Якщо влада порушила закон, чим викликала масові демонстрації, то винні йдуть у відставку, чи на перевибори. Перерахунок голосів теж проводять, коли результати голосування сумнівні.
Насильницка зміна влади заборонена, тому що є працююча демократична система. Постсовок же взагалі ніяк не дає змінити старих пердунів, доводячи ситуацію до повстань.

о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:03

      19yuriy91 написав:
      jj1981ua написав:
      19yuriy91 написав:бред это у вас, кто внушил не знаю

    поинтересуйтесь, что лука делал делал с оппозиционерами, те шо в живых оставались, а потом бредьте сравнениями с гансами и проч. ужосами , творящимися на западе

    везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
    вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D


    угу...
    всё имынно так. :mrgreen:
    ещё если не затруднит, дайте списки пропавших полит. оппонентов на западе.
    в сша республиканцев при демократах у власти, и наоборот.
    и хватит про невиданную жесткость западных копов

    ахаха. республиканцы и демократы в сша это как и наши политики - нанятые говорящие головы.
    а вас не наталкивает ни на какие мысли что есть 2 партии и все? не, конечно есть и другие - но именно эти 2 законсервировались во власти и меняют друг друга столетиями!!! у других просто нет информационного ресурса чтобы влезть во власть.

    еще один наивный человек (или тролль со смешной зп)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:04

        19yuriy91 написав:
      угу...
      всё имынно так. :mrgreen:
      ещё если не затруднит, дайте списки пропавших полит. оппонентов на западе.
      в сша республиканцев при демократах у власти, и наоборот.
      и хватит про невиданную жесткость западных копов

      Дык в США же двухпартийная система - обе партии при власти постоянно. Там только проценты колеблются туда-сюда. Одни и те же многолетние политические семейные кланы(Кенеди, Буши и т. д.), которые целуются в десна на общих тусовках.
      В США демократия осталась разве что в мелких депрессивных городишках.
      antey1969
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:08

      если уж из НН идёт поддержка демократии, то тогда точно хана последним диктаторам гейропы :D
      19yuriy91
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:09

      Re: Політична ситуація в Білорусі

        jj1981ua написав:если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
      никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.

      Аааа, активист секти рептілоїдів? Тоді питань немає - треба тільки слідкувати, щоб дубинка білоруського омону не пошкодила шапочку з фольги.
      Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:16

        antey1969 написав:
        19yuriy91 написав:
      угу...
      всё имынно так. :mrgreen:
      ещё если не затруднит, дайте списки пропавших полит. оппонентов на западе.
      в сша республиканцев при демократах у власти, и наоборот.
      и хватит про невиданную жесткость западных копов

      Дык в США же двухпартийная система - обе партии при власти постоянно. Там только проценты колеблются туда-сюда. Одни и те же многолетние политические семейные кланы(Кенеди, Буши и т. д.), которые целуются в десна на общих тусовках.
      В США демократия осталась разве что в мелких депрессивных городишках.


      всё равно идёт конкуренция, это ж, вроде, трудно отрицать.
      используют там всякие скандалы и тд, но шоб привлекать силовиков или вообще на крайние меры....

      хотя, видимо, европа в плане демократии продвинитей будет, но и те и те "условный запад"
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:21

        jj1981ua написав:
        19yuriy91 написав:
        jj1981ua написав:везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?
      вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит :D


      угу...
      всё имынно так. :mrgreen:
      ещё если не затруднит, дайте списки пропавших полит. оппонентов на западе.
      в сша республиканцев при демократах у власти, и наоборот.
      и хватит про невиданную жесткость западных копов

      ахаха. республиканцы и демократы в сша это как и наши политики - нанятые говорящие головы.
      а вас не наталкивает ни на какие мысли что есть 2 партии и все? не, конечно есть и другие - но именно эти 2 законсервировались во власти и меняют друг друга столетиями!!! у других просто нет информационного ресурса чтобы влезть во власть.

      еще один наивный человек (или тролль со смешной зп)


      ну вы то образец осведомлённости.
      место в массонской ложе не покупали?
      19yuriy91
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:23

        lapay написав:
        jj1981ua написав:если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
      никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.

      Аааа, активист секти рептілоїдів? Тоді питань немає - треба тільки слідкувати, щоб дубинка білоруського омону не пошкодила шапочку з фольги.


      ему больше санитаров надо остерегаться, чем омона.
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:27

        jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
      если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
      никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
      вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
      одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.

      А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи?
      В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук.
      По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск.
      Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані. :mrgreen: :mrgreen:
      andrijk777
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