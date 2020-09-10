Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:59

lapay написав: jj1981ua написав: везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?

вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит везде власть ведет себя одинаково - убирает любыми способами конкурентов. но кому-то можно, а кому-то нет?вы вообще были в европе? поспорьте там с полицией и быстро поймете насколько гуманнее она у нас. нам всем 30 лет рассказывают сказки и, как я вижу, есть те, кто в них верит

Брехня. Якщо влада порушила закон, чим викликала масові демонстрації, то винні йдуть у відставку, чи на перевибори. Перерахунок голосів теж проводять, коли результати голосування сумнівні.

Насильницка зміна влади заборонена, тому що є працююча демократична система. Постсовок же взагалі ніяк не дає змінити старих пердунів, доводячи ситуацію до повстань. Брехня. Якщо влада порушила закон, чим викликала масові демонстрації, то винні йдуть у відставку, чи на перевибори. Перерахунок голосів теж проводять, коли результати голосування сумнівні.Насильницка зміна влади заборонена, тому що є працююча демократична система. Постсовок же взагалі ніяк не дає змінити старих пердунів, доводячи ситуацію до повстань.

о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.