jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики? если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете. никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде. вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите? одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.
А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи? В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук. По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск. Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані.
jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики? если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете. никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде. вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите? одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.
А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи? В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук. По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск. Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані.