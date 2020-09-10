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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:40

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.

А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи?
В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук.
По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск.
Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані. :mrgreen: :mrgreen:

тут у меня нет комментариев. не вижу смысла продолжать :D
https://www.theguardian.com/us-news/201 ... ance-rules
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:00

      jj1981ua написав:
      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
    если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
    никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
    вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
    одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.

    А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи?
    В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук.
    По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск.
    Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані. :mrgreen: :mrgreen:

    тут у меня нет комментариев. не вижу смысла продолжать :D
    https://www.theguardian.com/us-news/201 ... ance-rules

    Злив зараховано.
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:18

      andrijk777 написав:Злив зараховано.

    нужно перейти по ссылке и почитать про миллионы, сидящие на талонах на еду
    сливы он считает
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31

        Вкладчик1234 написав:
        19yuriy91 написав:а что, там ещё замешаны и сексменшинства?

      Официально нигде не сказано.
      Но эти два - явно "голубка"
      Типа наших Ляшка, Нефедова, Гончарука.

      В рядах грантоедов таких много. Видимо, там кастинг не только по профессиональным навыкам проводится, поэтому "традиционалам" тяжелее пробиться :)

      Никакой фантазии
      Одно и тоже - грантоеды, заднеприводные
      Да придумайте хоть что-нибудь новенькое
      "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
      ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:35

        19yuriy91 написав:место в массонской ложе не покупали?

      Это прерогатива мелких украинских царьков, божков и феодалов :)
      Украина - богатая страна!
      ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:42

        jj1981ua написав:нужно перейти по ссылке и почитать про миллионы, сидящие на талонах на еду

      :D :D :D Це шедеврально! Жги еще!
      andrijk777
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