Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:48

Проблема, якраз, в старих пердунах, які бояться втратити владу, бо їх посадять, і є за що.

В нас інакше, бо Кучма першим зрозумів, що не посадять, якщо добровільно віддати

Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!Ну и себе оставил, "пинчуковским"Аналогично, в России - "Семья Ельцина" поступила.Поэтому, когда нам втирают о том, что "и в США есть олигархи", надо дифференцировать как Способ становления "ИХ олигархов", так и время... потраченное на зарабатывание "первого миллиарда"!И ещё отличие Глобальное в том, что "ИХ олигархи", не собираются (если что..) сваливать в другую страну! Они заинтересованы в долгосрочном процветании их Предприятий!Наши же, готовы "приватизировать, порезать на металлолом, рабочих выгнать".Что касается Власти, там проблема в том же, что и с Олигархами!Запишите!Поясню!Наша Власть - "временная", они приходят на несколько лет и их задача - Выдоить по максимуму из страны, из народа, при этом - не получив "заточку в бок"!Последствия деяний власти в будущем, будь то рост внешних долгов, падение рождаемости, ВНП, закрытие предприятий, продажа земли непонятно кому -да им не интересны!Аналогично - везде!Олигархам пофик, что будет с их предприятиями через 10 лет! Станут убыточными, они их закроют, продадут!Врачам пофик, будут ли жить их пациенты! Новых наберут!Учителям плевать на уровень знаний детей! Им за знания не платят, платят за часы и выслугу лет, ещё за репетиторство!У нас НИКТО не заинтересован, чтобы Украина была сильной, стабильной, мирной, процветающей!Все .. просто хотят ЖРАТЬ!А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность!