RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 124125126127>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 14:40

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.

А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи?
В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук.
По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск.
Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані. :mrgreen: :mrgreen:

тут у меня нет комментариев. не вижу смысла продолжать :D
https://www.theguardian.com/us-news/201 ... ance-rules
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 400
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 15:00

      jj1981ua написав:
      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики?
    если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете.
    никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде.
    вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите?
    одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.

    А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи?
    В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук.
    По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск.
    Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані. :mrgreen: :mrgreen:

    тут у меня нет комментариев. не вижу смысла продолжать :D
    https://www.theguardian.com/us-news/201 ... ance-rules

    Злив зараховано.
    andrijk777
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2473
    З нами з: 11.11.14
    Подякував: 162 раз.
    Подякували: 238 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:18

      andrijk777 написав:Злив зараховано.

    нужно перейти по ссылке и почитать про миллионы, сидящие на талонах на еду
    сливы он считает
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 400
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 65 раз.
      Подякували: 122 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:31

        Вкладчик1234 написав:
        19yuriy91 написав:а что, там ещё замешаны и сексменшинства?

      Официально нигде не сказано.
      Но эти два - явно "голубка"
      Типа наших Ляшка, Нефедова, Гончарука.

      В рядах грантоедов таких много. Видимо, там кастинг не только по профессиональным навыкам проводится, поэтому "традиционалам" тяжелее пробиться :)

      Никакой фантазии
      Одно и тоже - грантоеды, заднеприводные
      Да придумайте хоть что-нибудь новенькое
      "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
      ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
      pesikot
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 5209
      З нами з: 31.08.09
      Подякував: 339 раз.
      Подякували: 1048 раз.
       
      Профіль
      2
      2
      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:35

        19yuriy91 написав:место в массонской ложе не покупали?

      Это прерогатива мелких украинских царьков, божков и феодалов :)
      Украина - богатая страна!
      ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
      Вкладчик1234
      Аватар користувача
      Форумчанин року
       
      Повідомлень: 12569
      З нами з: 18.04.15
      Подякував: 7132 раз.
      Подякували: 3320 раз.
       
      Профіль
      3
      2
      3
      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:42

        jj1981ua написав:нужно перейти по ссылке и почитать про миллионы, сидящие на талонах на еду

      :D :D :D Це шедеврально! Жги еще!
      andrijk777
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 2473
      З нами з: 11.11.14
      Подякував: 162 раз.
      Подякували: 238 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:48

      lapay
      Проблема, якраз, в старих пердунах, які бояться втратити владу, бо їх посадять, і є за що.
      В нас інакше, бо Кучма першим зрозумів, що не посадять, якщо добровільно віддати

      Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!
      Ну и себе оставил, "пинчуковским"

      Аналогично, в России - "Семья Ельцина" поступила.
      Поэтому, когда нам втирают о том, что "и в США есть олигархи", надо дифференцировать как Способ становления "ИХ олигархов", так и время... потраченное на зарабатывание "первого миллиарда"!
      И ещё отличие Глобальное в том, что "ИХ олигархи", не собираются (если что..) сваливать в другую страну! Они заинтересованы в долгосрочном процветании их Предприятий!
      Наши же, готовы "приватизировать, порезать на металлолом, рабочих выгнать".

      Что касается Власти, там проблема в том же, что и с Олигархами!
      Запишите!
      В Украине НЕТ проукраинской Власти, нет проукраинских олигархов, нет проукраинского образования, медицины и пр.!

      Поясню!
      Наша Власть - "временная", они приходят на несколько лет и их задача - Выдоить по максимуму из страны, из народа, при этом - не получив "заточку в бок"! :D
      Последствия деяний власти в будущем, будь то рост внешних долгов, падение рождаемости, ВНП, закрытие предприятий, продажа земли непонятно кому -да им не интересны!
      Аналогично - везде!
      Олигархам пофик, что будет с их предприятиями через 10 лет! Станут убыточными, они их закроют, продадут!
      Врачам пофик, будут ли жить их пациенты! Новых наберут!
      Учителям плевать на уровень знаний детей! Им за знания не платят, платят за часы и выслугу лет, ещё за репетиторство!

      Понимаете, в чём СУТЬ?

      У нас НИКТО не заинтересован, чтобы Украина была сильной, стабильной, мирной, процветающей!
      Все .. просто хотят ЖРАТЬ!
      И нет -НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за Будущее!

      А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность!
      Replay
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 2146
      З нами з: 20.06.08
      Подякував: 130 раз.
      Подякували: 504 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:05

      Replay
      +1, но псевдопатриотам пофиг. нажно убить еще одну страну и миллионы отправить на клубнику и сбор ягод.
      надеюсь их дети этим и закончат.
      а вот и подтверждение подоспело
      Зображення
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 400
        З нами з: 01.03.14
        Подякував: 65 раз.
        Подякували: 122 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:14

          Replay написав:
        А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность!


        да, видимо,есть
        только весьма специфическая.
        19yuriy91
         
        Повідомлень: 3038
        З нами з: 15.09.12
        Подякував: 256 раз.
        Подякували: 392 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:32

        Re: Політична ситуація в Білорусі

          Replay написав:Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!
        Ну и себе оставил, "пинчуковским"

        За це до нього окремий рахунок. Мова була не про це, а про чесні вибори і 3+ президентські строки, які доводять суспільство до вибуху, якщо не дають вибрати альтернативу.
        Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
        lapay
         
        Повідомлень: 10716
        З нами з: 01.08.15
        Подякував: 1139 раз.
        Подякували: 1260 раз.
         
        Профіль
          #<1 ... 124125126127>
        Форум:
        + Додати
            тему
        Відповісти
        на тему
        Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
        Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

        Видалити встановлені форумом файли cookie
        Зараз обговорюється
        Банк Восток (105)
        11.09.2020 21:26
        Все материалы
        Топ
        відповідей
        Топ
        користувачів
        В контексті FINANCE.UA
        Топ новини
        Реклама

        Форуми Finance.ua


        Finance.ua


        При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
        для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
        Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
        Powered by phpBB.