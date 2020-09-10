jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики? если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете. никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде. вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите? одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.
А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи? В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук. По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск. Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані.
jj1981ua написав:о боже, вырастили поколение ... может еще и дед мороз подарки приносит? или там гномики? если вы верите в этот бред - вы слабо образованны и у вас есть только мнение ящика ибо думать вы не умеете. никакой демократии и сменяемости власти нет - есть выпуск пара и смена говорящей головы и прикорытников. реальная власть не у этих людей. политика партии всегда +- остается та же. везде. вы настолько ..., что просто под носом этого не видите - на свою страну смотрите. клоун управляет страной? серьезно? вы в это верите? одну говорящую голову сменяет другая. а суть системы (олигархат) не меняется.
А хто ХТО конкретно ці міфічні олігархи? В Україні це (я так думаю) це Коломойський, Ахметов, Пінчук. По тій самій логіці в США це Гейтс, Цукерберг, Маск. Напевно тому в США живуть прекрасно, тому що в них олігархи хороші, а ми бідно, бо в нас олігархи погані.
Проблема, якраз, в старих пердунах, які бояться втратити владу, бо їх посадять, і є за що. В нас інакше, бо Кучма першим зрозумів, що не посадять, якщо добровільно віддати
Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами! Ну и себе оставил, "пинчуковским"
Аналогично, в России - "Семья Ельцина" поступила. Поэтому, когда нам втирают о том, что "и в США есть олигархи", надо дифференцировать как Способ становления "ИХ олигархов", так и время... потраченное на зарабатывание "первого миллиарда"! И ещё отличие Глобальное в том, что "ИХ олигархи", не собираются (если что..) сваливать в другую страну! Они заинтересованы в долгосрочном процветании их Предприятий! Наши же, готовы "приватизировать, порезать на металлолом, рабочих выгнать".
Что касается Власти, там проблема в том же, что и с Олигархами! Запишите! В Украине НЕТ проукраинской Власти, нет проукраинских олигархов, нет проукраинского образования, медицины и пр.!
Поясню! Наша Власть - "временная", они приходят на несколько лет и их задача - Выдоить по максимуму из страны, из народа, при этом - не получив "заточку в бок"! Последствия деяний власти в будущем, будь то рост внешних долгов, падение рождаемости, ВНП, закрытие предприятий, продажа земли непонятно кому -да им не интересны! Аналогично - везде! Олигархам пофик, что будет с их предприятиями через 10 лет! Станут убыточными, они их закроют, продадут! Врачам пофик, будут ли жить их пациенты! Новых наберут! Учителям плевать на уровень знаний детей! Им за знания не платят, платят за часы и выслугу лет, ещё за репетиторство!
Понимаете, в чём СУТЬ?
У нас НИКТО не заинтересован, чтобы Украина была сильной, стабильной, мирной, процветающей! Все .. просто хотят ЖРАТЬ! И нет -НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за Будущее!
А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность!