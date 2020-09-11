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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 123124125126 Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:32 Re: Політична ситуація в Білорусі Replay написав: Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!

Ну и себе оставил, "пинчуковским" Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!Ну и себе оставил, "пинчуковским"

За це до нього окремий рахунок. Мова була не про це, а про чесні вибори і 3+ президентські строки, які доводять суспільство до вибуху, якщо не дають вибрати альтернативу. За це до нього окремий рахунок. Мова була не про це, а про чесні вибори і 3+ президентські строки, які доводять суспільство до вибуху, якщо не дають вибрати альтернативу. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10717 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44 Replay написав: Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!

Ну и себе оставил, "пинчуковским"



Аналогично, в России - "Семья Ельцина" поступила.

Поэтому, когда нам втирают о том, что "и в США есть олигархи", надо дифференцировать как Способ становления "ИХ олигархов", так и время... потраченное на зарабатывание "первого миллиарда"!

И ещё отличие Глобальное в том, что "ИХ олигархи", не собираются (если что..) сваливать в другую страну! Они заинтересованы в долгосрочном процветании их Предприятий!

Наши же, готовы "приватизировать, порезать на металлолом, рабочих выгнать".



Что касается Власти, там проблема в том же, что и с Олигархами!

Запишите!

В Украине НЕТ проукраинской Власти, нет проукраинских олигархов, нет проукраинского образования, медицины и пр.!



Поясню!

Наша Власть - "временная", они приходят на несколько лет и их задача - Выдоить по максимуму из страны, из народа, при этом - не получив "заточку в бок"!

Последствия деяний власти в будущем, будь то рост внешних долгов, падение рождаемости, ВНП, закрытие предприятий, продажа земли непонятно кому -да им не интересны!

Аналогично - везде!

Олигархам пофик, что будет с их предприятиями через 10 лет! Станут убыточными, они их закроют, продадут!

Врачам пофик, будут ли жить их пациенты! Новых наберут!

Учителям плевать на уровень знаний детей! Им за знания не платят, платят за часы и выслугу лет, ещё за репетиторство!



Понимаете, в чём СУТЬ?



У нас НИКТО не заинтересован, чтобы Украина была сильной, стабильной, мирной, процветающей!

Все .. просто хотят ЖРАТЬ!

И нет -НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за Будущее!



А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность! Кучма в Украине внедрил Российскую Модель, отдав "заводы, пароходы, землю и пр." в руки бандосов, которые у нас и стали... Олигархами!Ну и себе оставил, "пинчуковским"Аналогично, в России - "Семья Ельцина" поступила.Поэтому, когда нам втирают о том, что "и в США есть олигархи", надо дифференцировать как Способ становления "ИХ олигархов", так и время... потраченное на зарабатывание "первого миллиарда"!И ещё отличие Глобальное в том, что "ИХ олигархи", не собираются (если что..) сваливать в другую страну! Они заинтересованы в долгосрочном процветании их Предприятий!Наши же, готовы "приватизировать, порезать на металлолом, рабочих выгнать".Что касается Власти, там проблема в том же, что и с Олигархами!Запишите!Поясню!Наша Власть - "временная", они приходят на несколько лет и их задача - Выдоить по максимуму из страны, из народа, при этом - не получив "заточку в бок"!Последствия деяний власти в будущем, будь то рост внешних долгов, падение рождаемости, ВНП, закрытие предприятий, продажа земли непонятно кому -да им не интересны!Аналогично - везде!Олигархам пофик, что будет с их предприятиями через 10 лет! Станут убыточными, они их закроют, продадут!Врачам пофик, будут ли жить их пациенты! Новых наберут!Учителям плевать на уровень знаний детей! Им за знания не платят, платят за часы и выслугу лет, ещё за репетиторство!У нас НИКТО не заинтересован, чтобы Украина была сильной, стабильной, мирной, процветающей!Все .. просто хотят ЖРАТЬ!А вот у Бацьки, как это не удивительно - ЕСТЬ такая ответственность!

Не знаю, как там у Бацьки, но про российскую модель и нашу - в точку.

Потому и детки ылиты имеют паспорта стран первого мира Не знаю, как там у Бацьки, но про российскую модель и нашу - в точку.Потому и детки ылиты имеют паспорта стран первого мира Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12570 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7132 раз. Подякували: 3320 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:00 Вкладчик1234

Касаемо "Бацьки", он просто узурпировал власть, это ясно и понятно каждому.

Однако, как бы это страшно не звучало "Дикатор", но я... пришел к выводам, что если граждане страны - платят доступные налоги, могут свободно пересекать границы, пользоваться интернетом и пр. "алиэкспрессами" при этом, имея Социальные гарантии и бесплатную медицину, то не важно - кто там в роли "Дикатора", один и тот же человек на протяжении десятилетий или каждый год новое лицо!



Насколько я понял, в Беларуси - преследовали только политических оппонентов, стремящихся Свергнуть Бацьку! Именно эти оппоненты и стали основой Протестов, организованных, кстати, из-за рубежа.



Так что, если бы ЗеленскийЮ у нас, выполнял все свои предвыборные обещания и Украина стала развиваться, снидались бы цены на коммуналку, безвиз с Европой и пр.(ну тут много), тогда - да хоть бы вечно пусть правил!

Президент - он как "ОТЕЦ" для страны, должен быть, а не как "ОТЧИМ"! Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:12 19yuriy91 да, видимо,есть

только весьма специфическая.



Увы, она у него -нормальная!

Предположим, Вы - отец семейства и Вам важно, кем вырастут Ваши дети, Важно не потерять Дом, "огород" и даже "садовый инвентарь"!



Смотрите, если Вы своих деток - будете заставлять работать летом на "огороде", чтобы продав вырощенную "картоху" - купить деткам "учебники и одежду", кто-то из детей, может быть очень недоволен!

Более того, если Вы не отпустите деток "курить коноплю с соседями" или заниматься "однополым сексом", детки тоже, могут выйти на "Протест против Батька", который не даёт Повеселиться(как некоторые соседи)!



Но, на самом то деле, Вы, как Батько, заинтетресованы в Выживании Вашей Семьи, Рода! Вы его Защищаете от "постороннего влияния", ради самих же детей!



И вот... "Ваши дети" выходят на массовые протесты, мол "Долой Батька", давай сами будем решать своё будущее!"

Естественно, после "свержения", дети продадут "инвентарь" а то и "огород", нагребут кредитов под залог "дома", бросят школу и пр.

Когда бабло от продаж закончится, "детки" пойдут по рукам а то и "на органы", за Долги!

И уже умирая... "дети" таки вспомнят Батька, который их пытался Вразумить(даже ремнём) и Спасти от смерти в диком, капиталистическом, окружающем мире...





У Украинцев, всегда было Уважение и Почитание Батька!

Вот только, если "Батько" сам алкаш и всё распродаёт, налево и направо, кредиты набирает, он скорее всего "Отчим" и пришел в семью с одной целью -Всё Разрушить!



Лукашенко -Дикатор!

Но, без его Диктата, судя по моим данным(разговорам с разными белаусами), их всех ждёт полный "пушистый северный зверь".

Продадут, порежут на металл, нагребут долгов, уедут "смешиваться с европейцами", вымрут... Увы, она у него -нормальная!Предположим, Вы - отец семейства и Вам важно, кем вырастут Ваши дети, Важно не потерять Дом, "огород" и даже "садовый инвентарь"!Смотрите, если Вы своих деток - будете заставлять работать летом на "огороде", чтобы продав вырощенную "картоху" - купить деткам "учебники и одежду", кто-то из детей, может быть очень недоволен!Более того, если Вы не отпустите деток "курить коноплю с соседями" или заниматься "однополым сексом", детки тоже, могут выйти на "Протест против Батька", который не даёт Повеселиться(как некоторые соседи)!Но, на самом то деле, Вы, как Батько, заинтетресованы в Выживании Вашей Семьи, Рода! Вы его Защищаете от "постороннего влияния", ради самих же детей!И вот... "Ваши дети" выходят на массовые протесты, мол "Долой Батька", давай сами будем решать своё будущее!"Естественно, после "свержения", дети продадут "инвентарь" а то и "огород", нагребут кредитов под залог "дома", бросят школу и пр.Когда бабло от продаж закончится, "детки" пойдут по рукам а то и "на органы", за Долги!И уже умирая... "дети" таки вспомнят Батька, который их пытался Вразумить(даже ремнём) и Спасти от смерти в диком, капиталистическом, окружающем мире...У Украинцев, всегда было Уважение и Почитание Батька!Вот только, если "Батько" сам алкаш и всё распродаёт, налево и направо, кредиты набирает, он скорее всего "Отчим" и пришел в семью с одной целью -Всё Разрушить!Лукашенко -Дикатор!Но, без его Диктата, судя по моим данным(разговорам с разными белаусами), их всех ждёт полный "пушистый северный зверь".Продадут, порежут на металл, нагребут долгов, уедут "смешиваться с европейцами", вымрут... Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:20 lapay Мова була не про це, а про чесні вибори

1. Честные выборы невозможны в современном мире!

Пример, Украина! В 2004-м, голосовали не за Ющенко а против Януковича!

И так всегда.. "не за Кучму а против Симоненко", "не за Януковича а против Юли", "не за Зеленского а против Порошенко"

Какая же тут "честность", если нам и выбрать то не дают из кого, предлагая "плохого и хорошего Палача"?

2. Сколько процентов украинцев/беларуссов/россиян, имеют базовые познания в функционировании Мировой Экономики, в происходящих процессах, конкурентной борьбе(войне не на жизнь а на смерть, между корпорациями) и пр.?

Менее 1%!

Как могут голосовать 99% тех, кто не понимает что такое "Рынок сбыта отечественной продукции" и к чему приводит потеря "Рынка сбыта" для образующих отраслей???

Юля там бегала, предлагала голосовать "Серцем", типа.

Это как? Кто из кандидатов душевнее песню споёт на сцене?

Смешно.

Разумом надо выбирать! Анализируя массивы данных и прогнозируя Будущее при том или ином Кандидате!

А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?

Какие там Честные Выборы?

Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит!



Я, вижу у беларуссов-протестантов - полнейшее непонимание происходящего, какие-то стадные рефлексы(как у собаки Павлова на свет), невообразимую "доверчивость".

Но, это ИХ выбор! Мы - просто, наблюдаем и смеёмся "ну они и лохи"! Уберут Луку,прийдёт "Джокер" сумасшедший, который подобные протесты против него, будет уже разгонять не "три погибших" а "тысяча пропавших безвести"

Ну-ну. 1. Честные выборы невозможны в современном мире!Пример, Украина! В 2004-м, голосовали не за Ющенко аЯнуковича!И так всегда.. "не за Кучму а против Симоненко", "не за Януковича а против Юли", "не за Зеленского а против Порошенко"Какая же тут "честность", если нам и выбрать то не дают из кого, предлагая "плохого и хорошего Палача"?2. Сколько процентов украинцев/беларуссов/россиян, имеют базовые познания в функционировании Мировой Экономики, в происходящих процессах, конкурентной борьбе(войне не на жизнь а на смерть, между корпорациями) и пр.?Менее 1%!Как могут голосовать 99% тех, кто не понимает что такое "Рынок сбыта отечественной продукции" и к чему приводит потеря "Рынка сбыта" для образующих отраслей???Юля там бегала, предлагала голосовать "Серцем", типа.Это как? Кто из кандидатов душевнее песню споёт на сцене?Смешно.А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?Какие там Честные Выборы?Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит!Я, вижу у беларуссов-протестантов - полнейшее непонимание происходящего, какие-то стадные рефлексы(как у собаки Павлова на свет), невообразимую "доверчивость".Но, это ИХ выбор! Мы - просто, наблюдаем и смеёмся "ну они и лохи"! Уберут Луку,прийдёт "Джокер" сумасшедший, который подобные протесты против него, будет уже разгонять не "три погибших" а "тысяча пропавших безвести"Ну-ну. Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33 Replay написав: 19yuriy91 да, видимо,есть

только весьма специфическая.



Увы, она у него -нормальная!

Предположим, Вы - отец семейства и Вам важно, кем вырастут Ваши дети, Важно не потерять Дом, "огород" и даже "садовый инвентарь"!



Смотрите, если Вы своих деток - будете заставлять работать летом на "огороде", чтобы продав вырощенную "картоху" - купить деткам "учебники и одежду", кто-то из детей, может быть очень недоволен!

Более того, если Вы не отпустите деток "курить коноплю с соседями" или заниматься "однополым сексом", детки тоже, могут выйти на "Протест против Батька", который не даёт Повеселиться(как некоторые соседи)!



Но, на самом то деле, Вы, как Батько, заинтетресованы в Выживании Вашей Семьи, Рода! Вы его Защищаете от "постороннего влияния", ради самих же детей!



И вот... "Ваши дети" выходят на массовые протесты, мол "Долой Батька", давай сами будем решать своё будущее!"

Естественно, после "свержения", дети продадут "инвентарь" а то и "огород", нагребут кредитов под залог "дома", бросят школу и пр.

Когда бабло от продаж закончится, "детки" пойдут по рукам а то и "на органы", за Долги!

И уже умирая... "дети" таки вспомнят Батька, который их пытался Вразумить(даже ремнём) и Спасти от смерти в диком, капиталистическом, окружающем мире...





У Украинцев, всегда было Уважение и Почитание Батька!

Вот только, если "Батько" сам алкаш и всё распродаёт, налево и направо, кредиты набирает, он скорее всего "Отчим" и пришел в семью с одной целью -Всё Разрушить!



Лукашенко -Дикатор!

Но, без его Диктата, судя по моим данным(разговорам с разными белаусами), их всех ждёт полный "пушистый северный зверь".

Продадут, порежут на металл, нагребут долгов, уедут "смешиваться с европейцами", вымрут... Увы, она у него -нормальная!Предположим, Вы - отец семейства и Вам важно, кем вырастут Ваши дети, Важно не потерять Дом, "огород" и даже "садовый инвентарь"!Смотрите, если Вы своих деток - будете заставлять работать летом на "огороде", чтобы продав вырощенную "картоху" - купить деткам "учебники и одежду", кто-то из детей, может быть очень недоволен!Более того, если Вы не отпустите деток "курить коноплю с соседями" или заниматься "однополым сексом", детки тоже, могут выйти на "Протест против Батька", который не даёт Повеселиться(как некоторые соседи)!Но, на самом то деле, Вы, как Батько, заинтетресованы в Выживании Вашей Семьи, Рода! Вы его Защищаете от "постороннего влияния", ради самих же детей!И вот... "Ваши дети" выходят на массовые протесты, мол "Долой Батька", давай сами будем решать своё будущее!"Естественно, после "свержения", дети продадут "инвентарь" а то и "огород", нагребут кредитов под залог "дома", бросят школу и пр.Когда бабло от продаж закончится, "детки" пойдут по рукам а то и "на органы", за Долги!И уже умирая... "дети" таки вспомнят Батька, который их пытался Вразумить(даже ремнём) и Спасти от смерти в диком, капиталистическом, окружающем мире...У Украинцев, всегда было Уважение и Почитание Батька!Вот только, если "Батько" сам алкаш и всё распродаёт, налево и направо, кредиты набирает, он скорее всего "Отчим" и пришел в семью с одной целью -Всё Разрушить!Лукашенко -Дикатор!Но, без его Диктата, судя по моим данным(разговорам с разными белаусами), их всех ждёт полный "пушистый северный зверь".Продадут, порежут на металл, нагребут долгов, уедут "смешиваться с европейцами", вымрут...



как то так оно и есть

но он слишком вжился в роль Бацки и заигрался

да и всё его зконом. чудо выстроено на сосании из росбюджета, но делает(делал) он это, надо признать, очень грамотно, с пользой для своей страны и народа. в отличии от некоторых, не будем показывать на печерские пагорбы.



но он ведь должен был понимать, мужик он не дурак, что рано или поздно власть надо будет отдавать. и не позаботился о том, что бы потом прахом всё не пошло.



так что однозначного ответа тут нет. как то так оно и естьно он слишком вжился в роль Бацки и заигралсяда и всё его зконом. чудо выстроено на сосании из росбюджета, но делает(делал) он это, надо признать, очень грамотно, с пользой для своей страны и народа. в отличии от некоторых, не будем показывать на печерские пагорбы.но он ведь должен был понимать, мужик он не дурак, что рано или поздно власть надо будет отдавать. и не позаботился о том, что бы потом прахом всё не пошло.так что однозначного ответа тут нет. 19yuriy91 Повідомлень: 3039 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:51 19yuriy91

но он слишком вжился в роль Бацки и заигрался

Согласен, привык к Власти!

Проблема в том, что ему не нашли Достойной Замены и все эти "тихановские" сотоварищи, просто "массовка" определённых Корпораций, которым глубоко чихать на собственно беларусов.

да и всё его зконом. чудо выстроено на сосании из росбюджета

Ну, каждый "сосёт" у того, у кого "сосать" выгоднее.

Не думаю, что "сосать" у МВФ, для Беларуси - выйдет Выгоднее! Наоборот!

Кстати, судя по всему, большинство не понимает, "что такое МВФ", "откуда идут деньги" и пр., ни в Беларуси, ни в Украине.

но он ведь должен был понимать, мужик он не дурак, что рано или поздно власть надо будет отдавать. и не позаботился о том, что бы потом прахом всё не пошло.

Видимо, Бацька таки ориентировался на союз с Россией.

В случае распада Европы, который высоковероятен в 2022-м году, на фоне Мирового Кризиса(на те годы пророчат пик, вплоть до Войнушки), вполне реальны смены границ.

Польша, вот, Речь Посополитую мечтает выстроить, говорят. На Украину и Беларусь, рассчитывает.

То, что переустройство грядёт, у меня -не вызывает сомнений.

Перекос в экономиках ЕС, ситуация с беженцами из Азии и пр., показал неполноценность самого Союза.

Выход Британии из ЕС, обусловлен, в частности, обеспокоенностью будущим Евросоюза!

Я тут представил, что будет, если Германия из ЕС лыжи намылит? Дойчмарку вернёт и всё такое! Это просто будет Капец ЕС! Согласен, привык к Власти!Проблема в том, что ему не нашли Достойной Замены и все эти "тихановские" сотоварищи, просто "массовка" определённых Корпораций, которым глубоко чихать на собственно беларусов.Ну, каждый "сосёт" у того, у кого "сосать" выгоднее.Не думаю, что "сосать" у МВФ, для Беларуси - выйдет Выгоднее! Наоборот!Кстати, судя по всему, большинство не понимает, "что такое МВФ", "откуда идут деньги" и пр., ни в Беларуси, ни в Украине.Видимо, Бацька таки ориентировался на союз с Россией.В случае распада Европы, который высоковероятен в 2022-м году, на фоне Мирового Кризиса(на те годы пророчат пик, вплоть до Войнушки), вполне реальны смены границ.Польша, вот, Речь Посополитую мечтает выстроить, говорят. На Украину и Беларусь, рассчитывает.То, что переустройство грядёт, у меня -не вызывает сомнений.Перекос в экономиках ЕС, ситуация с беженцами из Азии и пр., показал неполноценность самого Союза.Выход Британии из ЕС, обусловлен, в частности, обеспокоенностью будущим Евросоюза!Я тут представил, что будет, если Германия из ЕС лыжи намылит? Дойчмарку вернёт и всё такое! Это просто будет Капец ЕС! Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:04 Re: Політична ситуація в Білорусі Replay написав: Пример, Украина! В 2004-м, голосовали не за Ющенко а против Януковича!

И так всегда.. "не за Кучму а против Симоненко", "не за Януковича а против Юли", "не за Зеленского а против Порошенко"

Какая же тут "честность", если нам и выбрать то не дают из кого, предлагая "плохого и хорошего Палача"? Пример, Украина! В 2004-м, голосовали не за Ющенко а против Януковича!И так всегда.. "не за Кучму а против Симоненко", "не за Януковича а против Юли", "не за Зеленского а против Порошенко"Какая же тут "честность", если нам и выбрать то не дают из кого, предлагая "плохого и хорошего Палача"?

Це Ющенко Палач?

Вибирають з листа кандидатів, потім з двох самих популярних. Не подобається така система, пропонуйте іншу, наприклад, переможець боїв без правил чи інтелектуального шоу.

Replay написав: Сколько процентов украинцев/беларуссов/россиян, имеют базовые познания в функционировании Мировой Экономики, в происходящих процессах, конкурентной борьбе(войне не на жизнь а на смерть, между корпорациями) и пр.?

Менее 1%!

Как могут голосовать 99% тех, кто не понимает что такое "Рынок сбыта отечественной продукции" и к чему приводит потеря "Рынка сбыта" для образующих отраслей???

Юля там бегала, предлагала голосовать "Серцем", типа.

Это как? Кто из кандидатов душевнее песню споёт на сцене?

Смешно.

Разумом надо выбирать! Анализируя массивы данных и прогнозируя Будущее при том или ином Кандидате!

А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?

Какие там Честные Выборы?

Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит Сколько процентов украинцев/беларуссов/россиян, имеют базовые познания в функционировании Мировой Экономики, в происходящих процессах, конкурентной борьбе(войне не на жизнь а на смерть, между корпорациями) и пр.?Менее 1%!Как могут голосовать 99% тех, кто не понимает что такое "Рынок сбыта отечественной продукции" и к чему приводит потеря "Рынка сбыта" для образующих отраслей???Юля там бегала, предлагала голосовать "Серцем", типа.Это как? Кто из кандидатов душевнее песню споёт на сцене?Смешно.Разумом надо выбирать! Анализируя массивы данных и прогнозируя Будущее при том или ином Кандидате!А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?Какие там Честные Выборы?Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит

Знання повинні мати політики, а не виборці. Для цього виборцям достатньо просто не облажатись, вибираючи відвертих баранів, популістів чи злодіїв. Це Ющенко Палач?Вибирають з листа кандидатів, потім з двох самих популярних. Не подобається така система, пропонуйте іншу, наприклад, переможець боїв без правил чи інтелектуального шоу.Знання повинні мати політики, а не виборці. Для цього виборцям достатньо просто не облажатись, вибираючи відвертих баранів, популістів чи злодіїв. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10717 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:19 lapay Це Ющенко Палач?

Сокращение численности населения Украины, увеличение Внешних долгов и пр.?

Если я, как Батько, буду так Править, что Семья будет вымирать, ослабевать, то КТО Я, как не Палач?

Типичный Геноцид украинцев! Притом, под красивые Лозунги и нац. прапор!

Знання повинні мати політики, а не виборці. Для цього виборцям достатньо просто не облажатись, вибираючи відвертих баранів, популістів чи злодіїв.

перечитайте свой пост!

Поясните мне, КАК можно выбирать, к примеру АВТО(для тех или иных целей), не разбираясь в самом авто... вообще?

Ланос брать для перевозк щебня и песка? КраЗ для поездок в Универсам за хлебом?

Бред!

Я, когда авто выбираю, месяц анализирую комплектацию, типы двигателей, подвеску, кузов... и пр., чтобы взять то, что Нужно Мне, а не то что хочет продать Продавец!



Вот в политикуме сегодняшнем, к примеру, в Украине - НЕТ кандидатов на пост Президента, способных спасти страну от уничтожения.



Среди народа - они есть! Но, таких политиков - никто не допустит до выборов, да и Речи их будут неприятны ушам избирателя.

У нас, всё под контролем "Семей", Олигархов.

А прикол в том, что спасти страну, можно только... исправив некоторые прошлые ошибки!

Без коммуняк, естественно, но Недра, Земля, Леса и пр. - принадлежат народу, как и основная Прибыль от работы предприятий, построенных Народом!

Если это не устранить, увы... все останутся Рабами, ничего не изменится!

Яркий пример, смена Зеленским пана Порошенко! Ничего не изменилось!

Более того, даже стало хуже, рост тарифов, цен, долга, война, дыры в бюджете и пр.

Тут, ещё вот с газом проблемы вырисовываются.

Рашка трубу порезала? А Амеры, уже отказываются газ сжиженый поставлять.

Чем топить будем? Кизяками?

Гордо подохнем, назло оккупанту? Сокращение численности населения Украины, увеличение Внешних долгов и пр.?Если я, как Батько, буду так Править, что Семья будет вымирать, ослабевать, то КТО Я, как не Палач?Типичный Геноцид украинцев! Притом, под красивые Лозунги и нац. прапор!перечитайте свой пост!Поясните мне, КАК можно выбирать, к примеру АВТО(для тех или иных целей), не разбираясь в самом авто... вообще?Ланос брать для перевозк щебня и песка? КраЗ для поездок в Универсам за хлебом?Бред!Я, когда авто выбираю, месяц анализирую комплектацию, типы двигателей, подвеску, кузов... и пр., чтобы взять то, что Нужно Мне, а не то что хочет продать Продавец!Вот в политикуме сегодняшнем, к примеру, в Украине - НЕТ кандидатов на пост Президента, способных спасти страну от уничтожения.Среди народа - они есть! Но, таких политиков - никто не допустит до выборов, да и Речи их будут неприятны ушам избирателя.У нас, всё под контролем "Семей", Олигархов.А прикол в том, что спасти страну, можно только... исправив некоторые прошлые ошибки!Без коммуняк, естественно, но Недра, Земля, Леса и пр. - принадлежат народу, как и основная Прибыль от работы предприятий, построенных Народом!Если это не устранить, увы... все останутся Рабами, ничего не изменится!Яркий пример, смена Зеленским пана Порошенко! Ничего не изменилось!Более того, даже стало хуже, рост тарифов, цен, долга, война, дыры в бюджете и пр.Тут, ещё вот с газом проблемы вырисовываются.Рашка трубу порезала? А Амеры, уже отказываются газ сжиженый поставлять.Чем топить будем? Кизяками?Гордо подохнем, назло оккупанту? Replay

Повідомлень: 2150 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 123124125126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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