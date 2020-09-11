За це до нього окремий рахунок. Мова була не про це, а про чесні вибори і 3+ президентські строки, які доводять суспільство до вибуху, якщо не дають вибрати альтернативу.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:32
Re: Політична ситуація в Білорусі
За це до нього окремий рахунок. Мова була не про це, а про чесні вибори і 3+ президентські строки, які доводять суспільство до вибуху, якщо не дають вибрати альтернативу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:44
Не знаю, как там у Бацьки, но про российскую модель и нашу - в точку.
Потому и детки ылиты имеют паспорта стран первого мира
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:00
Вкладчик1234
Касаемо "Бацьки", он просто узурпировал власть, это ясно и понятно каждому.
Однако, как бы это страшно не звучало "Дикатор", но я... пришел к выводам, что если граждане страны - платят доступные налоги, могут свободно пересекать границы, пользоваться интернетом и пр. "алиэкспрессами" при этом, имея Социальные гарантии и бесплатную медицину, то не важно - кто там в роли "Дикатора", один и тот же человек на протяжении десятилетий или каждый год новое лицо!
Насколько я понял, в Беларуси - преследовали только политических оппонентов, стремящихся Свергнуть Бацьку! Именно эти оппоненты и стали основой Протестов, организованных, кстати, из-за рубежа.
Так что, если бы ЗеленскийЮ у нас, выполнял все свои предвыборные обещания и Украина стала развиваться, снидались бы цены на коммуналку, безвиз с Европой и пр.(ну тут много), тогда - да хоть бы вечно пусть правил!
Президент - он как "ОТЕЦ" для страны, должен быть, а не как "ОТЧИМ"!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:12
19yuriy91
Увы, она у него -нормальная!
Предположим, Вы - отец семейства и Вам важно, кем вырастут Ваши дети, Важно не потерять Дом, "огород" и даже "садовый инвентарь"!
Смотрите, если Вы своих деток - будете заставлять работать летом на "огороде", чтобы продав вырощенную "картоху" - купить деткам "учебники и одежду", кто-то из детей, может быть очень недоволен!
Более того, если Вы не отпустите деток "курить коноплю с соседями" или заниматься "однополым сексом", детки тоже, могут выйти на "Протест против Батька", который не даёт Повеселиться(как некоторые соседи)!
Но, на самом то деле, Вы, как Батько, заинтетресованы в Выживании Вашей Семьи, Рода! Вы его Защищаете от "постороннего влияния", ради самих же детей!
И вот... "Ваши дети" выходят на массовые протесты, мол "Долой Батька", давай сами будем решать своё будущее!"
Естественно, после "свержения", дети продадут "инвентарь" а то и "огород", нагребут кредитов под залог "дома", бросят школу и пр.
Когда бабло от продаж закончится, "детки" пойдут по рукам а то и "на органы", за Долги!
И уже умирая... "дети" таки вспомнят Батька, который их пытался Вразумить(даже ремнём) и Спасти от смерти в диком, капиталистическом, окружающем мире...
У Украинцев, всегда было Уважение и Почитание Батька!
Вот только, если "Батько" сам алкаш и всё распродаёт, налево и направо, кредиты набирает, он скорее всего "Отчим" и пришел в семью с одной целью -Всё Разрушить!
Лукашенко -Дикатор!
Но, без его Диктата, судя по моим данным(разговорам с разными белаусами), их всех ждёт полный "пушистый северный зверь".
Продадут, порежут на металл, нагребут долгов, уедут "смешиваться с европейцами", вымрут...
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:20
lapay
1. Честные выборы невозможны в современном мире!
Пример, Украина! В 2004-м, голосовали не за Ющенко а против Януковича!
И так всегда.. "не за Кучму а против Симоненко", "не за Януковича а против Юли", "не за Зеленского а против Порошенко"
Какая же тут "честность", если нам и выбрать то не дают из кого, предлагая "плохого и хорошего Палача"?
2. Сколько процентов украинцев/беларуссов/россиян, имеют базовые познания в функционировании Мировой Экономики, в происходящих процессах, конкурентной борьбе(войне не на жизнь а на смерть, между корпорациями) и пр.?
Менее 1%!
Как могут голосовать 99% тех, кто не понимает что такое "Рынок сбыта отечественной продукции" и к чему приводит потеря "Рынка сбыта" для образующих отраслей???
Юля там бегала, предлагала голосовать "Серцем", типа.
Это как? Кто из кандидатов душевнее песню споёт на сцене?
Смешно.
Разумом надо выбирать! Анализируя массивы данных и прогнозируя Будущее при том или ином Кандидате!
А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?
Какие там Честные Выборы?
Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит!
Я, вижу у беларуссов-протестантов - полнейшее непонимание происходящего, какие-то стадные рефлексы(как у собаки Павлова на свет), невообразимую "доверчивость".
Но, это ИХ выбор! Мы - просто, наблюдаем и смеёмся "ну они и лохи"! Уберут Луку,прийдёт "Джокер" сумасшедший, который подобные протесты против него, будет уже разгонять не "три погибших" а "тысяча пропавших безвести"
Ну-ну.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:33
как то так оно и есть
но он слишком вжился в роль Бацки и заигрался
да и всё его зконом. чудо выстроено на сосании из росбюджета, но делает(делал) он это, надо признать, очень грамотно, с пользой для своей страны и народа. в отличии от некоторых, не будем показывать на печерские пагорбы.
но он ведь должен был понимать, мужик он не дурак, что рано или поздно власть надо будет отдавать. и не позаботился о том, что бы потом прахом всё не пошло.
так что однозначного ответа тут нет.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 21:51
19yuriy91
Согласен, привык к Власти!
Проблема в том, что ему не нашли Достойной Замены и все эти "тихановские" сотоварищи, просто "массовка" определённых Корпораций, которым глубоко чихать на собственно беларусов.
Ну, каждый "сосёт" у того, у кого "сосать" выгоднее.
Не думаю, что "сосать" у МВФ, для Беларуси - выйдет Выгоднее! Наоборот!
Кстати, судя по всему, большинство не понимает, "что такое МВФ", "откуда идут деньги" и пр., ни в Беларуси, ни в Украине.
Видимо, Бацька таки ориентировался на союз с Россией.
В случае распада Европы, который высоковероятен в 2022-м году, на фоне Мирового Кризиса(на те годы пророчат пик, вплоть до Войнушки), вполне реальны смены границ.
Польша, вот, Речь Посополитую мечтает выстроить, говорят. На Украину и Беларусь, рассчитывает.
То, что переустройство грядёт, у меня -не вызывает сомнений.
Перекос в экономиках ЕС, ситуация с беженцами из Азии и пр., показал неполноценность самого Союза.
Выход Британии из ЕС, обусловлен, в частности, обеспокоенностью будущим Евросоюза!
Я тут представил, что будет, если Германия из ЕС лыжи намылит? Дойчмарку вернёт и всё такое! Это просто будет Капец ЕС!
Додано: П'ят 11 вер, 2020 22:04
Re: Політична ситуація в Білорусі
Це Ющенко Палач?
Вибирають з листа кандидатів, потім з двох самих популярних. Не подобається така система, пропонуйте іншу, наприклад, переможець боїв без правил чи інтелектуального шоу.
Знання повинні мати політики, а не виборці. Для цього виборцям достатньо просто не облажатись, вибираючи відвертих баранів, популістів чи злодіїв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 12 вер, 2020 15:28
Якщо диктатор хороший, то це добре для країни. Приклад Кореї чи Сингапуру. Фактично хороший диктатор краще ніж демократія.
Але є як мінімум 2 проблеми:
1. Диктатори старіють. Їх ефективність по мірі старіння зменшується. Після років правління в диктатора немає нових ідей і він просто чіпляється за владу. А вигнати його дуже важко.
2. Після диктатури приходить диктатура. І новий диктатор переважно є значно гірший за теперішнього. Венесуела - типовий приклад. Це тому що теперішній диктатор пройшов конкурентну боротьбу, а його наступник - такої боротьби зазвичай не проходить.
Є ще одна, третя проблема - це "отрицательный отбор". Наверх, при диктаторі, пробиваються не профі, а ті що догоджають диктатору. Відразу це може і не замітно(тому що все контролюється особисто диктатором), але при зміні влади - це величезна проблема для держави.
По Лукашенко - перша проблема вже дуже гостра. Без Росії - Білорусія - банкрут. Нових ідей в Луки немає, тому буде тільки гірше.
Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
Додано: Суб 12 вер, 2020 15:48
У вас є проблема - ви сильно зациклюєтесь на Україні.
По цій темі я думаю є сотні досліджень і сотні дисертацій. Не потрібно велосипед видумувати.
Нічим Україна не є унікальною. Потрібно просто брати досвід інших і реалізовувати.
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