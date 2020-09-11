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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:07

andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:14

      Replay написав:А если народ далёк от Знаний? Если он "шлунком або серцем" голосует?
    Какие там Честные Выборы?
    Кто больше набрешет и наобещает, тот и победит! :D

    в этом смысл насаждаемой псевдодемократии.

    побеждают наиболее лицемерные и откровенно наглые особи, ну а в финальную гонку попадают только те, у кого есть информационный ресурс. остальные - не ко двору.

    результат можно увидеть во всем мире :D
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлень: 397
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 65 раз.
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