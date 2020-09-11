andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:07
andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Суб 12 вер, 2020 16:14
в этом смысл насаждаемой псевдодемократии.
побеждают наиболее лицемерные и откровенно наглые особи, ну а в финальную гонку попадают только те, у кого есть информационный ресурс. остальные - не ко двору.
результат можно увидеть во всем мире
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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