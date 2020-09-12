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Політика та гроші
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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:14

  jj1981ua написав:andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд

Тільки після твоїх "ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд" в сусідніх країнах Білорусії/Росії, де "революций не было".
andrijk777
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andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:43

  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:12

  antey1969 написав:
  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов

Ти в штатах був хоч раз? Теоретик :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:18

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Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:23

  antey1969 написав:Ukrainian
Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее

А ти обговорюєш штати (в яких ти ніколи не був) в темі про Білорусь. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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