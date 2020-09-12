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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:14
jj1981ua написав:andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд
Тільки після твоїх "ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд" в сусідніх країнах Білорусії/Росії, де "революций не было".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:41
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andrein
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:43
andrein написав:
В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов
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antey1969
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:12
antey1969 написав: andrein написав:
В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов
Ти в штатах був хоч раз? Теоретик
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:18
Ukrainian
Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее
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antey1969
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Додано: Суб 12 вер, 2020 19:23
antey1969 написав:Ukrainian
Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее
А ти обговорюєш штати (в яких ти ніколи не був) в темі про Білорусь.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 12 вер, 2020 22:14
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andrein
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Додано: Нед 13 вер, 2020 01:00
antey1969 написав: andrein написав:
В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов
+1
выжившая из ума агрессивная бабуля
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Нед 13 вер, 2020 01:02
andrijk777 написав: jj1981ua написав:andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд
Тільки після твоїх "ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд" в сусідніх країнах Білорусії/Росії, де "революций не было".
алло, село)
я говорю о том, что революция - зло для страны на примере нашей.
не я должен доказывать - и так все видно и по уровню жизни, свобод, количества заробитчан...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Нед 13 вер, 2020 01:12
andrijk777 написав:
У вас є проблема - ви сильно зациклюєтесь на Україні.
По цій темі я думаю є сотні досліджень і сотні дисертацій. Не потрібно велосипед видумувати.
Нічим Україна не є унікальною. Потрібно просто брати досвід інших і реалізовувати.
ух ты
сначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруют
а там можно и брать опыт
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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