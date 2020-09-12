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Політика та гроші
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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:14

  jj1981ua написав:andrijk777 lapay 19yuriy91
ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд

Тільки після твоїх "ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд" в сусідніх країнах Білорусії/Росії, де "революций не было".
andrijk777
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andrein
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:43

  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:12

  antey1969 написав:
  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов

Ти в штатах був хоч раз? Теоретик :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:18

Ukrainian
Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:23

  antey1969 написав:Ukrainian
Только полный ушлепок(или троль) может вместо темы форума обсуждать участников ветки. В игноре тебе будет уютнее

А ти обговорюєш штати (в яких ти ніколи не був) в темі про Білорусь. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:14

andrein
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 01:00

  antey1969 написав:
  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов

+1
выжившая из ума агрессивная бабуля
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 01:02

      andrijk777 написав:
      jj1981ua написав:andrijk777 lapay 19yuriy91
    ну давайте, стратеги-рассуждатели, раскажите всем как круто стало жить у нас в стране после революции
    жду ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд

    Тільки після твоїх "ярких историй взлета уровня жизни, свобод и тд" в сусідніх країнах Білорусії/Росії, де "революций не было".

    алло, село)
    я говорю о том, что революция - зло для страны на примере нашей.
    не я должен доказывать - и так все видно и по уровню жизни, свобод, количества заробитчан...
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 01:12

        andrijk777 написав:У вас є проблема - ви сильно зациклюєтесь на Україні.
      По цій темі я думаю є сотні досліджень і сотні дисертацій. Не потрібно велосипед видумувати.
      Нічим Україна не є унікальною. Потрібно просто брати досвід інших і реалізовувати.

      ух ты
      сначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруют
      а там можно и брать опыт
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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