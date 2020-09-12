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Політика та гроші
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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 06:40

  jj1981ua написав:
  antey1969 написав:
  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов

+1
выжившая из ума агрессивная бабуля

Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
antey1969
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