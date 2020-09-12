Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 06:40
Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
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