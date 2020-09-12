Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 06:40
Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:01
у нас попавши у владу крадуть всі, просто ці крадуть одягнувши вишиванку та співаючи гімн.
Це мабуть якась ментальна особливість.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:20
совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 13 вер, 2020 09:34
Нина Багинская, если вам не все равно (респект огромный ей)
призывает к гражданскому неповиновению (есть такая форма протеста)
а здесь собрались ватники, тоскующие по СССР (по ГуЛаГу), тогда тоже ведь не всех в тюрьму сажали и расстреливали (только тех, кто косо на власть смотрел), случались конечно и ошибки(расстреляли по ложному доносу соседа-завистника, или секретарша стуканула (как на Иону Якира)...жалко было не Иону, а вот какого рожна расстреляли почти всех его близких и дальних родственников????
(у меня вы ребята все 100% в бане), вот такого давно не было-открываю страницу за страницей и ни одного незабаненого?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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