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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 06:40

  jj1981ua написав:
  antey1969 написав:
  andrein написав:

В Штатах бы старушку повязали за такое без вопросов

+1
выжившая из ума агрессивная бабуля

Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:01

  jj1981ua написав:ух ты
сначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруют
а там можно и брать опыт

у нас попавши у владу крадуть всі, просто ці крадуть одягнувши вишиванку та співаючи гімн.
Це мабуть якась ментальна особливість.
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:20

  andrijk777 написав:[
Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 09:34

  antey1969 написав:Кроме неадекватного поведения бабка на видео успела отметиться пинками полицейского авто и призывами к остановке госпредприятий. Типа, давайте сходите под себя, так не доставайся же ты Беларусь никому.


Нина Багинская, если вам не все равно (респект огромный ей)

призывает к гражданскому неповиновению (есть такая форма протеста)

а здесь собрались ватники, тоскующие по СССР (по ГуЛаГу), тогда тоже ведь не всех в тюрьму сажали и расстреливали (только тех, кто косо на власть смотрел), случались конечно и ошибки(расстреляли по ложному доносу соседа-завистника, или секретарша стуканула (как на Иону Якира)...жалко было не Иону, а вот какого рожна расстреляли почти всех его близких и дальних родственников???? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%B8%D1%87

(у меня вы ребята все 100% в бане), вот такого давно не было-открываю страницу за страницей и ни одного незабаненого?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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