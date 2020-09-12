в этом смысл насаждаемой псевдодемократии.
побеждают наиболее лицемерные и откровенно наглые особи, ну а в финальную гонку попадают только те, у кого есть информационный ресурс. остальные - не ко двору.
результат можно увидеть во всем мире
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Додано: Нед 13 вер, 2020 10:19
в этом смысл насаждаемой псевдодемократии.
побеждают наиболее лицемерные и откровенно наглые особи, ну а в финальную гонку попадают только те, у кого есть информационный ресурс. остальные - не ко двору.
результат можно увидеть во всем мире
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Нед 13 вер, 2020 10:29
воруют все по 1 простой причине - нет связи между преступлением и наказанием.
вот сколько чиновников сели за последние 10 лет? такие вообще есть? все откупились
а ментальность у нас ничем не хуже любой другой. а даже наоборот - для нашего общества важно понятие справедливости, которое заменено законностью на западе.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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