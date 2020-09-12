prodigy написав: andrijk777 написав:
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Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади?
І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".
І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.
Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д.
Але, якщо Луку не прогонять - також писец.
В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%.