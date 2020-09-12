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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:29

  unicdima написав:
  jj1981ua написав:ух ты
сначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруют
а там можно и брать опыт

у нас попавши у владу крадуть всі, просто ці крадуть одягнувши вишиванку та співаючи гімн.
Це мабуть якась ментальна особливість.

воруют все по 1 простой причине - нет связи между преступлением и наказанием.
вот сколько чиновников сели за последние 10 лет? такие вообще есть? все откупились

а ментальность у нас ничем не хуже любой другой. а даже наоборот - для нашего общества важно понятие справедливости, которое заменено законностью на западе.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:27

      prodigy написав:
      andrijk777 написав:[
    Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

    совсем не так...
    я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

    есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
    просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

    тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет


    да дело то в другом.....
    и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.
    вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.
    так и там
    19yuriy91
     
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:31

      prodigy написав:
      andrijk777 написав:[
    Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

    совсем не так...
    я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

    есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
    просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

    тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет

    А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади?
    І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".

    І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.

    Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д.
    Але, якщо Луку не прогонять - також писец.
    В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%.
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:13

      19yuriy91 написав:
      prodigy написав:
      andrijk777 написав:[
    Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

    совсем не так...
    я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

    есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
    просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

    тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет


    да дело то в другом.....
    и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.
    вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.
    так и там

    Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся.
    К белорусским делам.
    Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений
    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/13/7266237/
    Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала.
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:17

      antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


    Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
    Не читаю Будивельника, пустая трата времени
    freeze
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:32

      freeze написав:
      antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


    Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

    Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.
    Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.
    Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:47

      antey1969 написав:Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
    Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.
    http://forum.finance.ua/topic93912.html
    http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
    budivelnik
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    Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:48

      antey1969 написав:
      freeze написав:
      antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


    Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

    Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.
    Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.
    Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.

    Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ.
    Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів.
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