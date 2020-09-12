andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
да дело то в другом..... и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает. вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох. так и там
andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади? І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".
І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.
Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д. Але, якщо Луку не прогонять - також писец. В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%.
andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
да дело то в другом..... и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает. вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох. так и там
Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся. К белорусским делам. Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/13/7266237/ Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала.
antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".
Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями. Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом. Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".
Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями. Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом. Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ. Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів.