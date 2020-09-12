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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 125126127128 Додано: Нед 13 вер, 2020 10:29 unicdima написав: jj1981ua написав: ух ты

сначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруют

а там можно и брать опыт ух тысначала нужно убрать нациков, которые только трындят о патриотизме и воруют, продают страну и снова воруюта там можно и брать опыт

у нас попавши у владу крадуть всі, просто ці крадуть одягнувши вишиванку та співаючи гімн.

Це мабуть якась ментальна особливість. у нас попавши у владу крадуть всі, просто ці крадуть одягнувши вишиванку та співаючи гімн.Це мабуть якась ментальна особливість.

воруют все по 1 простой причине - нет связи между преступлением и наказанием.

вот сколько чиновников сели за последние 10 лет? такие вообще есть? все откупились



а ментальность у нас ничем не хуже любой другой. а даже наоборот - для нашего общества важно понятие справедливости, которое заменено законностью на западе. воруют все по 1 простой причине - нет связи между преступлением и наказанием.вот сколько чиновников сели за последние 10 лет? такие вообще есть? все откупилисьа ментальность у нас ничем не хуже любой другой. а даже наоборот - для нашего общества важно понятие справедливости, которое заменено законностью на западе. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Заблокований Повідомлень: 398 З нами з: 01.03.14 Подякував: 65 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 14:27 prodigy написав: andrijk777 написав: [

Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає. Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...

я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит



есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))

просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"



тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет совсем не так...я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидитесть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет



да дело то в другом.....

и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.

вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.

так и там да дело то в другом.....и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.так и там 19yuriy91 Повідомлень: 3040 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 14:31 prodigy написав: andrijk777 написав: [

Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає. Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...

я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит



есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))

просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"



тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет совсем не так...я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидитесть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет

А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади?

І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".



І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.



Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д.

Але, якщо Луку не прогонять - також писец.

В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%. А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади?І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д.Але, якщо Луку не прогонять - також писец.В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%. andrijk777

Повідомлень: 2476 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 15:13 19yuriy91 написав: prodigy написав: andrijk777 написав: [

Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає. Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...

я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит



есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))

просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"



тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет совсем не так...я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидитесть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет



да дело то в другом.....

и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.

вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.

так и там да дело то в другом.....и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.так и там

Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся.

К белорусским делам.

Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/13/7266237/

Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала. Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся.К белорусским делам.Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных ученийЭто говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала. antey1969 1

Повідомлень: 9882 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1159 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 15:17 antey1969 написав: Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".



Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться. Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18358 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4411 раз. Подякували: 7130 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 15:32 freeze написав: antey1969 написав: Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".



Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться. Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.

Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.

Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями. Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями. antey1969 1

Повідомлень: 9882 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1159 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 15:47 antey1969 написав: Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом. Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23382 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2394 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 15:48 antey1969 написав: freeze написав: antey1969 написав: Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".



Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться. Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.

Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.

Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями. Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.

Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ.

Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів. Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ.Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21474 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1167 раз. Подякували: 1560 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 125126127128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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