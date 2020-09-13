prodigy написав:

andrijk777 написав: [

Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає. Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидитесть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет