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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:21
artsofpics написав: budivelnik написав: antey1969 написав:
Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.
А через 6 лет - вы думаете, что весь народ думает также?
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:06
budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:10
artsofpics написав: budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
Майдан та події після нього допомогли значній частині українців (заядлих ватанів я сюди звісно не включаю) осмислити та перелаштувати своє ставлення до Росії та росіян.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:18
Ukrainian написав: artsofpics написав: budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
Майдан та події після нього допомогли значній частині українців (заядлих ватанів я сюди звісно не включаю) осмислити та перелаштувати своє ставлення до Росії та росіян.
Ну низкоквалифицированные работы в Польше, как и любой тяжелый физический труд, очень хорошо прочищает мозги.
Не хочу разрушать ваш мир, но большая часть населения не считают ни Россию ни русских врагами и хотят мира на Донбассе. Именно поэтому президентом выбрали абсолютно неквалифицированного для гос управления комика - он обещал мир.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:21
Более того, для большинства украинцев (кроме западной части, конечно) русские исторически, генетически и ментально ближе чем поляки, немцы и другие наши западные соседи.
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