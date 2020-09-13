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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 13 вер, 2020 22:21
artsofpics написав: budivelnik написав: antey1969 написав:
Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.
А через 6 лет - вы думаете, что весь народ думает также?
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:06
budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 00:10
artsofpics написав: budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
Майдан та події після нього допомогли значній частині українців (заядлих ватанів я сюди звісно не включаю) осмислити та перелаштувати своє ставлення до Росії та росіян.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:18
Ukrainian написав: artsofpics написав: budivelnik написав:
Від того ,що Ви будете думати завтра - не зміняться Ваші думки сьогодні
В той самий час,Ваші думки сьогодні - будуть поєднуватись хоч чимось з Вашими думками завтра.
Звідси висновок
Думайте краще в будь-яку мить.
Беларусь это Украина 6 лет назад. И поэтому власть там не идет ни на какие переговоры с управляемыми из других стран самозванцами.
Если бы завтра мы все проснулись в Украине 2013 никакой майдан бы не случился.
Майдан та події після нього допомогли значній частині українців (заядлих ватанів я сюди звісно не включаю) осмислити та перелаштувати своє ставлення до Росії та росіян.
Ну низкоквалифицированные работы в Польше, как и любой тяжелый физический труд, очень хорошо прочищает мозги.
Не хочу разрушать ваш мир, но большая часть населения не считают ни Россию ни русских врагами и хотят мира на Донбассе. Именно поэтому президентом выбрали абсолютно неквалифицированного для гос управления комика - он обещал мир.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:21
Более того, для большинства украинцев (кроме западной части, конечно) русские исторически, генетически и ментально ближе чем поляки, немцы и другие наши западные соседи.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 01:48
artsofpics написав:
Более того, для большинства украинцев (кроме западной части, конечно) русские исторически, генетически и ментально ближе чем поляки, немцы и другие наши западные соседи.
Пиши моксюти ,чого ти кацап так скромно?
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:08
Ethereum написав: artsofpics написав:
Более того, для большинства украинцев (кроме западной части, конечно) русские исторически, генетически и ментально ближе чем поляки, немцы и другие наши западные соседи.
Пиши моксюти ,чого ти кацап так скромно?
Если бы вы писали более грамотно и знали орфографию, я бы понял, что именно вы хотели сказать. А так я понял, что Украина зря потратила деньги на ваше среднее образование. Увы(
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Додано: Пон 14 вер, 2020 02:52
Майдан та події після нього допомогли значній частині українців (заядлих ватанів я сюди звісно не включаю) осмислити та перелаштувати своє ставлення до Росії та росіян.
artsofpics написав:
Не хочу разрушать ваш мир, но большая часть населения не считают ни Россию ни русских врагами
У червні 2014 року ставлення українців до Росії і росіян до України погіршилося. В Україні за три місяці число позитивно налаштованих до РФ скоротилося з 78% до 52%, а негативно налаштованих зросло з 13% до 38%. У Росії кількість позитивно налаштованих до України громадян скоротилася з 66% до 35%, негативно налаштованих – зросла з 26% до 49%.
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У нас є дані за 2009 рік: позитивно ставилися до Путіна 59 відсотків респондентів, і негативно – тільки 15 відсотків, – розповідає соціолог Михайло Міщенко з Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. – Після 2014 року ставлення істотно змінилося. У квітні 2014 року позитивно ставилися до Путіна вже тільки 11 відсотків, і 71 відсоток українців ставилися негативно. У наступні роки цей показник не змінювався. За даними останніх досліджень, які проводилися в 2019 році, позитивно ставилися до Путіна 8 відсотків громадян України, а негативно – 71 відсоток. Пов'язано це, безумовно, зі станом фактичної війни між Україною і Росією.
###
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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