Додано: Пон 14 вер, 2020 10:59

budivelnik написав: antey1969 написав: Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом. Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.

Не разошелся бы, а ... подвесил))Тухлый и проплаченный? Дива.Алексей МОЧАНОВ, украинский автогонщик, волонтер:" Я часто слышу этот вопрос от ребят на фронте. И знаю ответ: сто процентов вышли бы, потому что Янукович вел Украину в абсолютный мрак. К сожалению, при Порошенко феодальная система в стране лишь усилилась. Но если бы два года назад мы на Майдане знали, благодаря кому окажемся в нынешнем положении, – повесили бы Порошенко и Яценюка за яйца на фонарных столбах.На Майдане было две категории людей: одних не устраивала система, а других – что в этой системе нет их фамилий. Первые, свалив Януковича, остановились, потому что у них не было готового плана дальнейших действий. Зато вторые великолепно воспользовались результатами революции.Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста. В итоге как только пахан свалил, люди расслабились, не поверив, что все-таки смогли выкорчевать такую гадость. В это время другие, которые поднаторели в подковерных политических играх, уже распределяли министерские портфели и депутатские места."Больше читайте тут: