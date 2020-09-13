andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
да дело то в другом..... и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает. вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох. так и там
andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади? І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".
І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.
Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д. Але, якщо Луку не прогонять - також писец. В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%.
andrijk777 написав:[ Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.
совсем не так... я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит
есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете)) просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"
тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет
да дело то в другом..... и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает. вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох. так и там
Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся. К белорусским делам. Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/13/7266237/ Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала.
antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".
Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями. Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом. Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".
Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями. Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом. Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ. Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів.
antey1969 написав:Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.
Не разошелся бы, а ... подвесил))
Тухлый и проплаченный? Дива. Алексей МОЧАНОВ, украинский автогонщик, волонтер:
" Я часто слышу этот вопрос от ребят на фронте. И знаю ответ: сто процентов вышли бы, потому что Янукович вел Украину в абсолютный мрак. К сожалению, при Порошенко феодальная система в стране лишь усилилась. Но если бы два года назад мы на Майдане знали, благодаря кому окажемся в нынешнем положении, – повесили бы Порошенко и Яценюка за яйца на фонарных столбах.
На Майдане было две категории людей: одних не устраивала система, а других – что в этой системе нет их фамилий. Первые, свалив Януковича, остановились, потому что у них не было готового плана дальнейших действий. Зато вторые великолепно воспользовались результатами революции.
Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста. В итоге как только пахан свалил, люди расслабились, не поверив, что все-таки смогли выкорчевать такую гадость. В это время другие, которые поднаторели в подковерных политических играх, уже распределяли министерские портфели и депутатские места." Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/esl ... 07286.html
detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.
Є таке слово - утопія. Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.
Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день. У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція