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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:27

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:[
Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет


да дело то в другом.....
и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.
вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.
так и там
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:31

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:[
Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет

А хто сказав що ці "фамілії" прийдуть до влади?
І Ющенко також спочатку виглядав "умным и талантливым".

І що ви заладили як папугай - "крадуть і крадуть". Ось подивіться інтерв'ю з Богданом для початку. Тільки не треба - що він все бреше. Давайте того що говорить правду - в студію.

Так - прогонять Луку і всім(білорусам) писец. Це очевидно, тому що все в тій країні зав'язано на Лукашенку. Не буде Луки - з'являться олігархи, з'явиться російська п'ята колона і т.д.
Але, якщо Луку не прогонять - також писец.
В них один варіант "не писец" - це допомога Росії. Фінансова звичайно. Просто якщо прогонять - допомоги не буде 100%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:13

  19yuriy91 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:[
Друга проблема - також дуже гостра - хорошої заміни Луки немає.

совсем не так...
я щас вам назову пару фамилий, а КГБ Беларуси это будет "команда фас" и этих людей больше никто не увидит

есть в РБ умные и талантливые люди, кстати, руководить гораздо легче чем вы думаете))
просто не надо пытаться с первых дней расставить своих шафиров и ермаков во все дырки и потом "качать бабло"

тут идут какие-то шаманские завывания-"прогонят Луку и всем писец", никакого писеца не будет


да дело то в другом.....
и у нас в стране вполне достаточно порядочных и умных людей, но во власть они не попадают. и взгляд на эти пожи в парламенте и на посадах, ничего, кроме рвотного эффекта не вызывает.
вряд ли и майдане люди умирали,что бы страна потом возглавил порох.
так и там

Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой. Если бы отметеленные беркутней студенты ночевали на Крещатике за Пороха - народ бы только злорадно ухмыльнулся.
К белорусским делам.
Минобороны РФ сообщило о проведении в Беларуси военных учений
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/13/7266237/
Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники". Легитимизация ввода "зеленых человечков" как бы стартовала.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:17

  antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:32

  freeze написав:
  antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.
Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.
Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:47

  antey1969 написав:Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 15:48

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  antey1969 написав:Это говорит о том, что в ближайшее время белорусский майдан либо сдохнет сам, либо ему помогут сдохнуть "союзники".


Желтые жилеты во Франции уже два года как протестуют. Ничто не мешает и в Минске два-три года по воскресеньям собираться.

Негры и остальные выходцы из бывших колоний Париж с окрестностями перманентно громят и грабят десятилетиями.
Там у них своя особая помесь национализма с пофигизмом.
Если в Беларуси запустить подобный бардак, она банально не выживет, окруженная со всех сторон более мощными соседями.

Спочатку Білорусі тре було мати колонії, щоб з них приймати мігрантів. А вони були хіба при ВКЛ.
Тоді можна було, як тепер РП по прискореній процедурі видає паспорти власникам Карти Поляка із колишніх Всходніх Кресів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:12



"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:59

  budivelnik написав:
  antey1969 написав:Если бы Майдан узнал, что следующим Гарантом станет Порох - разошелся бы сам собой
Дивне твердження,від якого тягне тухлістю і проплаченністю ,особливо у світлі того ,що Порошенко через 4 місяці після Майдану був обраний Президентом.

Не разошелся бы, а ... подвесил))

Тухлый и проплаченный? Дива.
Алексей МОЧАНОВ, украинский автогонщик, волонтер:


" Я часто слышу этот вопрос от ребят на фронте. И знаю ответ: сто процентов вышли бы, потому что Янукович вел Украину в абсолютный мрак. К сожалению, при Порошенко феодальная система в стране лишь усилилась. Но если бы два года назад мы на Майдане знали, благодаря кому окажемся в нынешнем положении, – повесили бы Порошенко и Яценюка за яйца на фонарных столбах.

На Майдане было две категории людей: одних не устраивала система, а других – что в этой системе нет их фамилий. Первые, свалив Януковича, остановились, потому что у них не было готового плана дальнейших действий. Зато вторые великолепно воспользовались результатами революции.

Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста. В итоге как только пахан свалил, люди расслабились, не поверив, что все-таки смогли выкорчевать такую гадость. В это время другие, которые поднаторели в подковерных политических играх, уже распределяли министерские портфели и депутатские места."
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/esl ... 07286.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 12:21

  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція
andrijk777
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