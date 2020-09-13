Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.
Опять на нашей шее!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33
Опять на нашей шее!
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39
Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.
Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
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