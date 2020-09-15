detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.
Є таке слово - утопія. Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.
Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день. У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція
Откуда Вы это взяли? Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.
Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.
Є таке слово - утопія. Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.
Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день. У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція
Откуда Вы это взяли? Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.
Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий. І держ. переворотом він також не є. Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає. Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.