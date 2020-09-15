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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:30

  Волгарь написав:
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!

так у тебя же - всё в три раза больше, всё в три раза шире, всё в три раза выше.
Откуда теперь жалобы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 03:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))

А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.
Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає.
Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 05:19

  andrijk777 написав:А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.

А ось Washington Post схоже вважає, що переворотом.
https://www.washingtonpost.com/resizer/ZXDkCppnL72SHcXvdjCu-Shx7S0=/arc-anglerfish-washpost-prod-washpost/public/TWVJLC2LBY4Y3N5BNJGOIWQ64I.jpg
На Україні на карті - червоний кружечок.
Чи може вони мали на увазі якусь іншу подію: але інших подій, які могли би характеризуватись як переворот, в новітній історії України якось не пригадується.
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