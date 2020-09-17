Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.
Опять на нашей шее!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33
Опять на нашей шее!
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39
Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.
Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:30
так у тебя же - всё в три раза больше, всё в три раза шире, всё в три раза выше.
Откуда теперь жалобы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 16 вер, 2020 03:12
А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.
Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає.
Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:22
Так Вы сами использовали данное определение.
Сами откуда-то взяли цель - "жити краще".
Потом почему-то сузили цели протеста до лишь смены власти.
Обозначив любые иные утопией.
Протестовать можно с разными целями, требованиями.
Кто только за что не протестует))
Конкретно на Майдане вначале были такие:
Потом добавлялись иные.
От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут:
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42
Зміна президента це по-моєму значно "крутіша" ціль ніж ці.
Для "таких дитячих цілей" в Україні достатньо поставить 20 палаток і вимоги будуть виконані. Україна це не Китай і не Білорусь - у нас демократія.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:39
Re: Політична ситуація в Білорусі
Параноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12
Re: Політична ситуація в Білорусі
Ключове слово "тупо".
От якби Replay вчили по принципу як поступають з програмістами, про які тут ватнички захлинались розказували які їм гарні умови створені, то зразу би почало доходити:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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