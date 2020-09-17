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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:30

  Волгарь написав:
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!

так у тебя же - всё в три раза больше, всё в три раза шире, всё в три раза выше.
Откуда теперь жалобы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 03:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))

А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.
Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає.
Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:22

Так Вы сами использовали данное определение.
Сами откуда-то взяли цель - "жити краще".
Потом почему-то сузили цели протеста до лишь смены власти.
Обозначив любые иные утопией.

Протестовать можно с разными целями, требованиями.
Кто только за что не протестует))

Конкретно на Майдане вначале были такие:
https://m.gordonua.com/news/maidan/treb ... -1159.html
Потом добавлялись иные.

От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
https://lb.ua/world/2019/09/04/436392_v ... hevoe.html

И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/world/observe/vlad ... 99869.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42

  detroytred написав:От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
https://lb.ua/world/2019/09/04/436392_v ... hevoe.html

И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/world/observe/vlad ... 99869.html

Зміна президента це по-моєму :D значно "крутіша" ціль ніж ці.
Для "таких дитячих цілей" в Україні достатньо поставить 20 палаток і вимоги будуть виконані. :D :D Україна це не Китай і не Білорусь - у нас демократія. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:39

Re: Політична ситуація в Білорусі

Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси
Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Параноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Общаюсь с беларуссами, тупо Фигею!
Большинство недовольных Бацькой, живут в прекрасных котоджах, ездят на весьма новых авто, притом предпочитают Мощные машины, с объёмом двигателя от 3 литров и выше, держат депо по несколько десятков тысяч евро.


Ключове слово "тупо".
От якби Replay вчили по принципу як поступають з програмістами, про які тут ватнички захлинались розказували які їм гарні умови створені, то зразу би почало доходити:
У Білорусі під час протестів омонівець зґвалтував кийком програміста, який відмовився розблокувати телефон https://nv.ua/ukr/world/countries/prote ... 12647.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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