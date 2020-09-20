Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32

Отже, як пише pesikot - ытогі подвєдьом:

Протести в Білорусії не досягли своєї мети. Ще, звичайно шанси є, але розвитку ситуація не має. Все помаленьку затихає.



Ключові причини, які призвели не призвели до успіху:

1. Мирний характер протестів. Все-таки, якщо тебе б'ють то потрібно давати здачі. Не знаю в чому причина такої підкресленої "мирності", можливо менталітет білорусів такий.

2. Відсутність лідерів. Зрозуміло, що там все зачищено, але особисто мене дивує якась підкреслена віддаленість протестантів від лідерів(навіть тих, що є). Все-таки протест не може мати успіху без лідерів - мені це очевидно, білорусам, нажаль, ні.



І ще 2 неключові причини:

3.Втручання Росії. Росія все-таки не сильно втручалась в ситуацію, особливо напочатку. Хоч можливості Росії ми усі прекрасно знаємо.

4.Занадто довге правління диктатора. Це призвело до того, що відступати Лукашенку просто нікуди. Психологічно Лука не уявляє себе на іншому місці. Тому він буде йти до кінця.



І ще хотів би додати, що чисельність протестантів все-таки невелика. Київ всього в 1,5 рази більший за Мінськ, але чисельність людей просто незрівнянна. СМІ просто "наганяють картинку" і сильно перебільшують все що відбувається..



Мій прогноз: протести будуть стихати, але можуть вибухнути після економічних проблем, наприклад серйозної девальвації. Можна констатувати факт: м'яч сьогодні на стороні Лукашенко.