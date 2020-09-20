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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:30

  Волгарь написав:
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.

https://vz.ru/news/2020/9/14/1060350.html
Опять на нашей шее!

так у тебя же - всё в три раза больше, всё в три раза шире, всё в три раза выше.
Откуда теперь жалобы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 03:12

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Проблема Майдана была в том, что активисты изначально поставили неправильную цель – убрать Януковича. Это первый шаг, но никак не главная цель протеста.

Є таке слово - утопія.
Ось такі фрази, є правильними, звичайно, але це утопія.

Революція(протест) не може ставити ціль - жити краще. :D Якби можна було так просто - тоді б робили революції кожен день.
У революції може бути тільки одна єдина ціль - зміна влади. ВСЕ. Або менша ціль - провести чесні вибори, наприклад. Зміна влади - це МАКСИМАЛЬНА ціль яку може вимагати революція

Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.

Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))

А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.
Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає.
Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:22

Так Вы сами использовали данное определение.
Сами откуда-то взяли цель - "жити краще".
Потом почему-то сузили цели протеста до лишь смены власти.
Обозначив любые иные утопией.

Протестовать можно с разными целями, требованиями.
Кто только за что не протестует))

Конкретно на Майдане вначале были такие:
https://m.gordonua.com/news/maidan/treb ... -1159.html
Потом добавлялись иные.

От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
https://lb.ua/world/2019/09/04/436392_v ... hevoe.html

И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/world/observe/vlad ... 99869.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42

  detroytred написав:От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
https://lb.ua/world/2019/09/04/436392_v ... hevoe.html

И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/world/observe/vlad ... 99869.html

Зміна президента це по-моєму :D значно "крутіша" ціль ніж ці.
Для "таких дитячих цілей" в Україні достатньо поставить 20 палаток і вимоги будуть виконані. :D :D Україна це не Китай і не Білорусь - у нас демократія. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:39

Re: Політична ситуація в Білорусі

Официально. Европарламент не признал Лукашенко президентом Беларуси
Парламентарии осудили гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Республики Беларусь

Параноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Общаюсь с беларуссами, тупо Фигею!
Большинство недовольных Бацькой, живут в прекрасных котоджах, ездят на весьма новых авто, притом предпочитают Мощные машины, с объёмом двигателя от 3 литров и выше, держат депо по несколько десятков тысяч евро.


Ключове слово "тупо".
От якби Replay вчили по принципу як поступають з програмістами, про які тут ватнички захлинались розказували які їм гарні умови створені, то зразу би почало доходити:
У Білорусі під час протестів омонівець зґвалтував кийком програміста, який відмовився розблокувати телефон https://nv.ua/ukr/world/countries/prote ... 12647.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:14

Дивлюсь на відео ,як омон і невідомі в цивільному пакують жінок в автозаки і виникає логічне питання
Мужики-Ви ДЕ ?
Ваших жінок сьогодні пакують за те що вони мирно йшли колоною...одні жінки...
Зняти мешти щоб не псувати лавочки - я це розумію
Якщо якесь мурло тягне жінку (масово) я це не розумію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32

Отже, як пише pesikot - ытогі подвєдьом:
Протести в Білорусії не досягли своєї мети. Ще, звичайно шанси є, але розвитку ситуація не має. Все помаленьку затихає.

Ключові причини, які призвели не призвели до успіху:
1. Мирний характер протестів. Все-таки, якщо тебе б'ють то потрібно давати здачі. Не знаю в чому причина такої підкресленої "мирності", можливо менталітет білорусів такий.
2. Відсутність лідерів. Зрозуміло, що там все зачищено, але особисто мене дивує якась підкреслена віддаленість протестантів від лідерів(навіть тих, що є). Все-таки протест не може мати успіху без лідерів - мені це очевидно, білорусам, нажаль, ні.

І ще 2 неключові причини:
3.Втручання Росії. Росія все-таки не сильно втручалась в ситуацію, особливо напочатку. Хоч можливості Росії ми усі прекрасно знаємо.
4.Занадто довге правління диктатора. Це призвело до того, що відступати Лукашенку просто нікуди. Психологічно Лука не уявляє себе на іншому місці. Тому він буде йти до кінця.

І ще хотів би додати, що чисельність протестантів все-таки невелика. Київ всього в 1,5 рази більший за Мінськ, але чисельність людей просто незрівнянна. СМІ просто "наганяють картинку" і сильно перебільшують все що відбувається..

Мій прогноз: протести будуть стихати, але можуть вибухнути після економічних проблем, наприклад серйозної девальвації. Можна констатувати факт: м'яч сьогодні на стороні Лукашенко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 20 вер, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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