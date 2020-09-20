Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении белорусской стороне кредита на 1,5 млрд долларов, сообщил российский лидер.
Опять на нашей шее!
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Додано: Пон 14 вер, 2020 16:33
Опять на нашей шее!
Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39
Откуда Вы это взяли?
Из самого определения "революции" отчётливо видны более глубокие цели.
Просто лишь смена власти силовым путём - это государственный переворот))
Додано: Пон 14 вер, 2020 18:30
так у тебя же - всё в три раза больше, всё в три раза шире, всё в три раза выше.
Откуда теперь жалобы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 16 вер, 2020 03:12
А Майдан і не є революцією "за означенням". Ні перший ні другий.
І держ. переворотом він також не є.
Використали слово "революція", бо іншого підходящого немає.
Як завжди продираєтесь до слів, а не до суті.
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:22
Так Вы сами использовали данное определение.
Сами откуда-то взяли цель - "жити краще".
Потом почему-то сузили цели протеста до лишь смены власти.
Обозначив любые иные утопией.
Протестовать можно с разными целями, требованиями.
Кто только за что не протестует))
Конкретно на Майдане вначале были такие:
Потом добавлялись иные.
От:
Влада Гонконгу виконала ключову вимогу протестувальників
И до:
Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників Повний текст читайте тут:
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:42
Зміна президента це по-моєму значно "крутіша" ціль ніж ці.
Для "таких дитячих цілей" в Україні достатньо поставить 20 палаток і вимоги будуть виконані. Україна це не Китай і не Білорусь - у нас демократія.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:39
Re: Політична ситуація в Білорусі
Параноидальный бульбофюрер утащил целую страну в пинские болота
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12
Re: Політична ситуація в Білорусі
Ключове слово "тупо".
От якби Replay вчили по принципу як поступають з програмістами, про які тут ватнички захлинались розказували які їм гарні умови створені, то зразу би почало доходити:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:14
Дивлюсь на відео ,як омон і невідомі в цивільному пакують жінок в автозаки і виникає логічне питання
Мужики-Ви ДЕ ?
Ваших жінок сьогодні пакують за те що вони мирно йшли колоною...одні жінки...
Зняти мешти щоб не псувати лавочки - я це розумію
Якщо якесь мурло тягне жінку (масово) я це не розумію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32
Отже, як пише pesikot - ытогі подвєдьом:
Протести в Білорусії не досягли своєї мети. Ще, звичайно шанси є, але розвитку ситуація не має. Все помаленьку затихає.
Ключові причини, які призвели не призвели до успіху:
1. Мирний характер протестів. Все-таки, якщо тебе б'ють то потрібно давати здачі. Не знаю в чому причина такої підкресленої "мирності", можливо менталітет білорусів такий.
2. Відсутність лідерів. Зрозуміло, що там все зачищено, але особисто мене дивує якась підкреслена віддаленість протестантів від лідерів(навіть тих, що є). Все-таки протест не може мати успіху без лідерів - мені це очевидно, білорусам, нажаль, ні.
І ще 2 неключові причини:
3.Втручання Росії. Росія все-таки не сильно втручалась в ситуацію, особливо напочатку. Хоч можливості Росії ми усі прекрасно знаємо.
4.Занадто довге правління диктатора. Це призвело до того, що відступати Лукашенку просто нікуди. Психологічно Лука не уявляє себе на іншому місці. Тому він буде йти до кінця.
І ще хотів би додати, що чисельність протестантів все-таки невелика. Київ всього в 1,5 рази більший за Мінськ, але чисельність людей просто незрівнянна. СМІ просто "наганяють картинку" і сильно перебільшують все що відбувається..
Мій прогноз: протести будуть стихати, але можуть вибухнути після економічних проблем, наприклад серйозної девальвації. Можна констатувати факт: м'яч сьогодні на стороні Лукашенко.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 20 вер, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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