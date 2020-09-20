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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:37

Re: Політична ситуація в Білорусі

"Он понимает, что мы открыты к диалогу". Тихановская назвала Путина "мудрым руководителем"
"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ", - заявила Тихановская

Всё как я не устаю повторять, что протесты в РБ - это протесты против самого Лукашенко. А не против РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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