"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ", - заявила Тихановская
Всё как я не устаю повторять, что протесты в РБ - это протесты против самого Лукашенко. А не против РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш справедливости, подготовка к которому началась еще вчера. Если в начале шествия Марш был мирным, то во второй половине дня его участников начали задерживать, применяя силу и газ
Протесты не утихают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш справедливости, подготовка к которому началась еще вчера. Если в начале шествия Марш был мирным, то во второй половине дня его участников начали задерживать, применяя силу и газ
Протесты не утихают
Я сильно вибачаюсь, але "применение газа" - це використання балончика. І "Протесты не утихают" можна написати і через рік і через два. Які проблеми "протестувати" рік-два? Тим більше вони протестують тільки на вихідні - замість того щоб сидіти дома - люди гуляють Ви думаєте Лука злякається таких протестів? Чи може силовикам надоїсть розганяти ці купки людей? Невже не очевидна тупіковість таких протестів? - Це просто картинка для СМІ і нічого більше!
andrijk777 написав:Тим більше вони протестують тільки на вихідні - замість того щоб сидіти дома - люди гуляють Ви думаєте Лука злякається таких протестів? Чи може силовикам надоїсть розганяти ці купки людей? Невже не очевидна тупіковість таких протестів? - Це просто картинка для СМІ і нічого більше!
Важен сам факт наличия таких протестов. Они мирные Они в выходные дни, потому что, если протесты в рабочие дни, то вылазят упыри и начинают верещать, что бездельники протестуют. В то время, как трудовой народ, трудится
Тактика таких протестов хорошая, стратегия - не очень. Но так и партизанское движение более тактика, чем стратегия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой