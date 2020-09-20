"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ", - заявила Тихановская
Всё как я не устаю повторять, что протесты в РБ - это протесты против самого Лукашенко. А не против РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш справедливости, подготовка к которому началась еще вчера. Если в начале шествия Марш был мирным, то во второй половине дня его участников начали задерживать, применяя силу и газ
Протесты не утихают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш справедливости, подготовка к которому началась еще вчера. Если в начале шествия Марш был мирным, то во второй половине дня его участников начали задерживать, применяя силу и газ
Протесты не утихают
Я сильно вибачаюсь, але "применение газа" - це використання балончика. І "Протесты не утихают" можна написати і через рік і через два. Які проблеми "протестувати" рік-два? Тим більше вони протестують тільки на вихідні - замість того щоб сидіти дома - люди гуляють Ви думаєте Лука злякається таких протестів? Чи може силовикам надоїсть розганяти ці купки людей? Невже не очевидна тупіковість таких протестів? - Це просто картинка для СМІ і нічого більше!
andrijk777 написав:Тим більше вони протестують тільки на вихідні - замість того щоб сидіти дома - люди гуляють Ви думаєте Лука злякається таких протестів? Чи може силовикам надоїсть розганяти ці купки людей? Невже не очевидна тупіковість таких протестів? - Це просто картинка для СМІ і нічого більше!
Важен сам факт наличия таких протестов. Они мирные Они в выходные дни, потому что, если протесты в рабочие дни, то вылазят упыри и начинают верещать, что бездельники протестуют. В то время, как трудовой народ, трудится
Тактика таких протестов хорошая, стратегия - не очень. Но так и партизанское движение более тактика, чем стратегия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Священники, миряне и даже некоторые иерархи разных конфессий не хотят оставаться в стороне от протестов в Беларуси. Священники приносят задержанным в СИЗО передачи, кто-то даже выступает на митингах, в Минске ежедневно проводятся молитвенные стояния и богослужения. Неотъемленной частью протестов стал и ежедневный крестный ход в центре белорусской столицы.
Один из постоянных участников крестного хода – священник Александр Шрамко. В октябре 2018 года его отстранили от служения в белорусском экзархате Московского патриархата – из-за критики патриарха Кирилла. Отец Александр тогда служил клириком Свято-Михайловского православного прихода в Минске и сфотографировал охрану патриарха, которая стояла спиной к алтарю во время службы в Свято-Духовом кафедральном соборе, а также рассказал в соцсетях, что миряне, пришедшие к храму, так и не смогли попасть на богослужение из-за того, что вход туда был по пропускам, а сам патриарх к верующим не вышел.
Александр Шрамко рассказывает о том, как миряне и иерархи Белорусской православной церкви воспринимают нынешние протесты в Беларуси, почему представители разных конфессий считают необходимым поддержать тех, кто выходит в эти дни на митинги, а также о ежедневных крестных ходах, которые проходят после жестокого подавления протестов в Минске.
– А вам кажется, что Православная церковь должна участвовать в политических событиях, священники должны поддерживать протестующих?
– Да. Проблема – что считать участием в политике? Этот вопрос постоянно поднимается. Церковь вообще выше политики, она вне политики в том смысле, что церковь не занимает позицию, например, на выборах, потому что церковь объединяет людей независимо от их взглядов. Церковь не вправе принимать участие в предвыборных кампаниях, агитировать за какую-то сторону. Но когда речь идет не о политике, а об аморальных действиях со стороны власти, когда действия власти превращаются в беззаконие, доводят до мучений людей – это зло, которое церковь осуждает. В том числе она осуждает фальшь, фальсификации, которые были на выборах и которые для всех очевидны. Церковь осуждает ложь. У церкви есть понятие, закрепленное даже в основах социальной концепции Русской православной церкви: церковь находится вне политики, но если власть совершает какие-то действия или призывает к действиям, которые идут вразрез с заповедями Божьими, то церковь должна заявить власти о своей позиции, вплоть до гражданского непримирения. Церковь имеет даже право призвать к гражданскому неповиновению, когда со стороны власти совершаются откровенно антихристианские действия. А здесь как раз такой случай – и лжесвидетельство (это прямое нарушение заповеди Божьей), и насилие, и беззаконие. Церковь в данном случае не выступает на какой-то одной стороне, она выступает на стороне правды. И все протесты, кстати, к этому и сводятся. Никто не говорит, кто-то плохой или хороший. Дайте людям честно и без насилия высказать свое мнение, голосовать без обмана, не быть преследуемыми за мнение. Когда все это можно будет делать свободно, а все партии и все люди будут находиться в условиях нормальной конкуренции, когда будет порядок, то и церковь не будет вмешиваться.
– Нужна ли такая поддержка верующим, обращаются ли они к священникам в эти дни с какими-то предложениями, просьбами?
– Конечно, обращаются. Именно верующие и обращаются! Сами верующие приходят и говорят: "Почему церковь молчит? Я хожу в эту церковь, она же должна быть за правду". И церковь, ее иерархи, вынуждены дать ответ на это.
andrijk777 написав:Тим більше вони протестують тільки на вихідні - замість того щоб сидіти дома - люди гуляють Ви думаєте Лука злякається таких протестів? Чи може силовикам надоїсть розганяти ці купки людей? Невже не очевидна тупіковість таких протестів? - Це просто картинка для СМІ і нічого більше!
Важен сам факт наличия таких протестов. Они мирные Они в выходные дни, потому что, если протесты в рабочие дни, то вылазят упыри и начинают верещать, что бездельники протестуют. В то время, как трудовой народ, трудится
Тактика таких протестов хорошая, стратегия - не очень. Но так и партизанское движение более тактика, чем стратегия
Знаєте, протести - це не секс, тут важливий результат! Важливий РЕЗУЛЬТАТ, а не факт! І якщо серйозно, то "неуспішні протести" це ще гірше ніж "відсутність протестів". Тому запасаємось попкорном. Але не тіште себе ілюзіями: сам факт протестів - це навіть невідомо чи добро для країни чи зло, скоріше напевне зло.