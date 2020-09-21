Додано: Нед 20 вер, 2020 21:56

Священники, миряне и даже некоторые иерархи разных конфессий не хотят оставаться в стороне от протестов в Беларуси. Священники приносят задержанным в СИЗО передачи, кто-то даже выступает на митингах, в Минске ежедневно проводятся молитвенные стояния и богослужения. Неотъемленной частью протестов стал и ежедневный крестный ход в центре белорусской столицы.



Один из постоянных участников крестного хода – священник Александр Шрамко. В октябре 2018 года его отстранили от служения в белорусском экзархате Московского патриархата – из-за критики патриарха Кирилла. Отец Александр тогда служил клириком Свято-Михайловского православного прихода в Минске и сфотографировал охрану патриарха, которая стояла спиной к алтарю во время службы в Свято-Духовом кафедральном соборе, а также рассказал в соцсетях, что миряне, пришедшие к храму, так и не смогли попасть на богослужение из-за того, что вход туда был по пропускам, а сам патриарх к верующим не вышел.



Александр Шрамко рассказывает о том, как миряне и иерархи Белорусской православной церкви воспринимают нынешние протесты в Беларуси, почему представители разных конфессий считают необходимым поддержать тех, кто выходит в эти дни на митинги, а также о ежедневных крестных ходах, которые проходят после жестокого подавления протестов в Минске.



– А вам кажется, что Православная церковь должна участвовать в политических событиях, священники должны поддерживать протестующих?



– Да. Проблема – что считать участием в политике? Этот вопрос постоянно поднимается. Церковь вообще выше политики, она вне политики в том смысле, что церковь не занимает позицию, например, на выборах, потому что церковь объединяет людей независимо от их взглядов. Церковь не вправе принимать участие в предвыборных кампаниях, агитировать за какую-то сторону. Но когда речь идет не о политике, а об аморальных действиях со стороны власти, когда действия власти превращаются в беззаконие, доводят до мучений людей – это зло, которое церковь осуждает. В том числе она осуждает фальшь, фальсификации, которые были на выборах и которые для всех очевидны. Церковь осуждает ложь . У церкви есть понятие, закрепленное даже в основах социальной концепции Русской православной церкви: церковь находится вне политики, но если власть совершает какие-то действия или призывает к действиям, которые идут вразрез с заповедями Божьими, то церковь должна заявить власти о своей позиции, вплоть до гражданского непримирения. Церковь имеет даже право призвать к гражданскому неповиновению, когда со стороны власти совершаются откровенно антихристианские действия. А здесь как раз такой случай – и лжесвидетельство (это прямое нарушение заповеди Божьей), и насилие, и беззаконие. Церковь в данном случае не выступает на какой-то одной стороне, она выступает на стороне правды . И все протесты, кстати, к этому и сводятся. Никто не говорит, кто-то плохой или хороший. Дайте людям честно и без насилия высказать свое мнение, голосовать без обмана, не быть преследуемыми за мнение . Когда все это можно будет делать свободно, а все партии и все люди будут находиться в условиях нормальной конкуренции, когда будет порядок, то и церковь не будет вмешиваться.



– Нужна ли такая поддержка верующим, обращаются ли они к священникам в эти дни с какими-то предложениями, просьбами?



– Конечно, обращаются. Именно верующие и обращаются! Сами верующие приходят и говорят: "Почему церковь молчит? Я хожу в эту церковь, она же должна быть за правду". И церковь, ее иерархи, вынуждены дать ответ на это.