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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:53
Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали список представителей Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции.
Не согласовали прежде всего по причине блокировки Кипром, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
freeze написав:
Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали список представителей Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции.
Не согласовали прежде всего по причине блокировки Кипром, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
Шантаж?)))
Офшор было бы проще пнуть из ЕС, чем его уговаривать
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:33
lapay написав: andrijk777 написав:
І приклад Венесуели для підтвердження. По-моєму очевидно, що краще вони б не протестували взагалі.
Ще є приклад Лівії чи Сірії. Ну не можуть люди терпіти вічно, і ніхто не зможе їх змусити, навіть КНДР колись загнеться. .
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:39
Shram написав:
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
В Сирії бомби скидали росіяни, а воювали іхтамнети. Білорусь, до російських бомб і вагнерівців, ще не доросла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:44
Shram написав:
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
Не заметил в Сирии ощутимой помощи Запада ребелам.
Ребелы очень успешно воевали против сил Асада до тех пор пока тому на помощь не пришли российские, иранские, иракские войска, хизбаллоны и прочая нечисть и тогда Запад и Эрдоган сдали ребелов.
Увага, на форумі порохата цензура.
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