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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:53
Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали список представителей Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции.
Не согласовали прежде всего по причине блокировки Кипром, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:24
freeze написав:
Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали список представителей Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции.
Не согласовали прежде всего по причине блокировки Кипром, который требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
Шантаж?)))
Офшор было бы проще пнуть из ЕС, чем его уговаривать
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:33
lapay написав: andrijk777 написав:
І приклад Венесуели для підтвердження. По-моєму очевидно, що краще вони б не протестували взагалі.
Ще є приклад Лівії чи Сірії. Ну не можуть люди терпіти вічно, і ніхто не зможе їх змусити, навіть КНДР колись загнеться. .
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:39
Shram написав:
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
В Сирії бомби скидали росіяни, а воювали іхтамнети. Білорусь, до російських бомб і вагнерівців, ще не доросла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:44
Shram написав:
И в Ливии и в Сирии была "особо демократическая западная помощь" в виде бомбардировок и внешнего вторжения войск света и добра.
Думаете США готовы уже бомбить Белоруссию и вводить туда свои войска?
Не заметил в Сирии ощутимой помощи Запада ребелам.
Ребелы очень успешно воевали против сил Асада до тех пор пока тому на помощь не пришли российские, иранские, иракские войска, хизбаллоны и прочая нечисть и тогда Запад и Эрдоган сдали ребелов.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:55
freeze написав:
Сегодня министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали список представителей Беларуси, против которых Брюссель намерен ввести санкции.
Жаль Беларусь, хорошая была страна. Теперь пойдет в одном составе с паровозиком.
Выжрут лягушатники и прочие г***, как соседей и в утиль.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:24
pesikot написав: andrijk777 написав:
У вас в усіх одна і та ж помилка - ви мислите категоріями України, і апроксимуєте свої думки на Білорусь!
У тебя одна ошибка, ты мыслишь категориями Украины, кремлёвский бот
А я мыслю, на основе информации из РБ, вне контекста Украины
Протесты в РБ, совершенно иное. Их всех задолбал сам Лукашенко со своим сыном Колей.
При этом, поют осаны РФ и Путину
Шо не ясно ?
Я кремлівський бот... ха-ха
прикольно.
Між іншим вам чомусь не хватає розуму побачити "руку Росії" в тих самих пресловутих ПРОТЕСТАХ...
Ось білоруси 26 років сиділи відносно тихенько, і тільки після того як Лука в кінці 2019 не захотів робити Путіну послугу(фактично послав Путіна) - "вдруг" народ повстав проти Луки... совпаденіє?...
Багаріко - найбільш рейтинговий кандидат
- 20 років працював в Газпромівському банку... совпадєніє?...
Колеснікова - фактично єдиний опозиційний лідер
якого більше місяця тримали на свободі - і знову ж таки - керівник штабу Бабарико(який див. вище).... совпадєніє?...
В мене є деяка підозра що до величини "протестів" приклала руку і Росія.
А тепер дивіться - "многоходовочка" Путіна:
-Хочете як в Україні? - Нііііі
-Хочете як в Білорусії? - Ніііі(ще трошки треба попрацювати що так сказали)
-Тому у нас(в Росії) такого не буде!
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:27
andrijk777 написав:
Я кремлівський бот... ха-ха
прикольно.
"получи фашист гранату"
я був правий з приводу порохатих методичок
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:37
andrijk777 написав:
А тепер дивіться - "многоходовочка" Путіна:
-Хочете як в Україні? - Нііііі
-Хочете як в Білорусії? - Ніііі(ще трошки треба попрацювати що так сказали)
-Тому у нас(в Росії) такого не буде!
Так вони ж нічого не підписали, в Сочі. Після України Путін вже боїться тиснути відверто. Він хоче бути миротворцем, "законником", який послідовно не визнає "переворотів".
Якшо він відверто втрутиться, як в Україні, отримає такий же антиросійський ефект, як і в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:54
lapay написав: andrijk777 написав:
І приклад Венесуели для підтвердження. По-моєму очевидно, що краще вони б не протестували взагалі.
Ще є приклад Лівії чи Сірії. Ну не можуть люди терпіти вічно, і ніхто не зможе їх змусити, навіть КНДР колись загнеться. Мирно чи не мирно - кінець диктаторам чи їх режимам, неминуч.
Все ж таки Білорусь це Європа, і азійських чи південно-американських жахів тут не буде.
НАТО буде бомбити РБ як Лівію/Сербію?
Чи як в Іраку "буря в бараболях"?
Серйо?
https://fi202x.blogspot.com/
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