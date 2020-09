Форуми / Казна: бюджет, податки,

Попытка смещения Александра Лукашенко после прошедших выборов фактически провалилась.

Первичный подступ скинуть Батьку через улицу, который он сам обозвал блицкригом, не прошел, потому что Лукашенко — не Янукович.



Вторичный подступ — под напором улицы расшатать аппарат государства — тоже не дал результата, потому что Лукашенко — не Моралес. Ну а дальше последовало отступление и перегруппировка оппозиции, что по сути означает поражение.

Попытка переворота — это не война с рядом сражений, а восстание, здесь отступать нельзя, так как противник на длинной дистанции заведомо сильнее. Главное преимущество оппозиции — это внезапность ударов и лавинообразность поддержки масс. Если они исчерпали себя, быть поражению, а восстание становится мятежом, с которым рано или поздно власть расправится.

Сейчас протесты перешли в стадию бессмысленных хождений, а-ля французские жилеты, организаторы, видимо, рассчитывают на какую-нибудь провокацию и новый подъем. Но этому почти наверняка не бывать.



С общеисторической точки зрения в Беларуси разыгрывается попытка установления прозападного правительства с целью создать плацдарм для борьбы с Россией и Китаем — главными конкурентами теряющего вес гегемона. Независимая Беларусь не нужна никому: ни Европе, ни США, ни даже РФ.

Режим Лукашенко устраивает, скорее всего, только Китай из-за его независимости и от Запада и от Востока в лице России.



С конкретно-исторической точки зрения социальной базой переворота стали недовольные граждане страны, уставшие от Лукашенко и распропагандированные «западными ценностями». Они верят, что скинув Батьку, Беларусь превратится не во вторую Украину, а в своего рода «IT-Швейцарию».

Изначально Лукашенко говорил, что протестуют безработные и люди с криминальным прошлым. «Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам». Белорусское ТВ в рамках этого заявления выпускало сюжет за сюжетом об участии в протестах бывших сидельцев и разных хулиганов. Но всякому вменяемому человеку очевидно, что десятки тысяч протестантов в Минске не могут быть безработными и зеками. К слову, во всей Беларуси официально зарегистрировано всего около 10 тысяч безработных, а фактически тех, кто ищет работу, — около 150 тысяч человек

Позже, в интервью российским журналистам, Лукашенко изменил свою позицию на куда более прозорливую: «Это похоже на элемент мелкобуржуазной революции, — сказал он, — у нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами, предоставив им такие условия, которые нигде никто не может предоставить лучше. Эти новые категории неплохо живут… в особняках… и им захотелось власти».

О каких условиях толкует Лукашенко? Он говорит, прежде всего, о так называемом парке высоких технологий, который он создал в рамках «цифровизации экономики».

У нас в стране начали обращать внимание на Беларусь в сфере высоких технологий только после ошарашивающего открытия, что не только сгущенка, картошка и яблоки, но и MAPS.ME, Masquerade, World of Tanks, EPAM, Viber — продукция «Батьки-колхозника». Секрет успеха был достаточно прост — политическая воля диктатора + полное освобождение от налогов, которые были заменены 1% сбором с выручки



В итоге в Беларуси появилась дающая $2,3 млрд экспорта компьютерных услуг (0,4% ВВП) Кремниевая долина Восточной Европы, с которой работают почти треть компаний из списка Fortune Global 200. И всё это своими силами. Очередное подтверждение истины, что народ наш талантлив, а творческие силы его, при правильной организации дела, неисчерпаемы!

Всё это красивые вещи: блокчейн, «танчики», «Вайбер», но что конкретно дает стране этот технопарк? Ведь если разобраться, то 1% сбора с выручки — это копейки. НДФЛ и сборы с зарплаты в парке тоже снижены в 2-3 раза, в итоге бюджет толком и не пополняется. Причем в парке расцветают зарплаты в конвертах, многим работникам платят на карточки литовских банков.

Поступления из технопарка в 2019 году составили 0,7% бюджета Беларуси. А огромные прибыли, которые парк генерирует, улетучиваются в частные руки, зачастую иностранные, в реальный сектор Беларуси капиталы не перетекают. Государственных IT-гигантов, созданием которых у себя занимались китайцы, в Беларуси не наблюдается. Более того, никаких прорывных технологий, ценных собственно для общественного производства, в технопарке не создано, так же как и в «Сколково».

Кроме репутационных плюсов Беларусь получила только рабочие места. Правда, этих рабочих мест оказалось реально много — в технопарке работает более 60 тысяч человек. Это примерно столько же, сколько на БелАз, МАЗ, МТЗ, Беларускалии и БМЗ вместе взятых. Для сравнения, в «Сколково» около 30 тысяч рабочих мест, в Кремниевой долине — 380 тысяч.

Средняя зарплата айтишника в Минске — $2000 — в четыре раза выше средней по стране, при этом цены в Беларуси значительно ниже, чем, например, в Москве. Лукашенко действительно создал достаточно крупный мелкобуржуазный слой наемных работников с высокими зарплатами. Это несколько объясняет, что лупя очередного белорусского стартапера на улице омоновцы с зарплатой $400 кричат: «Сколько вам, с..а, заплатили? Сколько ты зарабатываешь? Тебе что, мало? Перемен захотел? Сейчас будут тебе, с..а, перемены».

Такая классовая ненависть наоборот, ведь обычно протестуют голодные, а бьют их сытые.



История краха СССР показала, что технари — люди очень умные в своих областях — оказываются крайне глупыми в вопросах общественных, в определении сущности власти. Обитатели академгородков были самими последовательными сторонниками рыночных отношений. А когда в Россию пришел рынок во всей его красе, эти академики были вынуждены массово идти торговать носками на рынок.

Вот и белорусскую молодежь из технопарка обрабатывали годами, внушали им миф о том, что если избавиться от «последнего диктатора Европы», вся страна заживет, как Швейцария

Впрочем, Лукашенко и сам виноват в том, что молодежь из сферы IT повернулась против него, потому что он с ней не работал. Он сосредоточил свое внимание на рабочих, колхозниках, учителях, инженерах.

Кроме того, у лукашенковского режима нет никакой вменяемой программы развития общества в долгосрочной перспективе. Это режим, который возник и существует пока что только ради выживания, ради сохранения советских осколков производства и хоть какого-то уровня жизни в условиях независимости между большим Западом и большим Востоком

Многие айтишники сегодня уже видят, кто стоит за организацией свержения Лукашенко. Начинают догадываться, к чему это может привести. Сейчас и Лукашенко, и айтишникам нужно серьезно задуматься, прежде всего, над стратегической перспективой развития белорусского общества. Куда идет страна, и как сделать это движение более планомерным, направленным, пропорциональным.



