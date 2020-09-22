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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:20

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Tegularius написав:История краха СССР показала, что технари — люди очень умные в своих областях — оказываются крайне глупыми в вопросах общественных, в определении сущности власти. Обитатели академгородков были самими последовательными сторонниками рыночных отношений. А когда в Россию пришел рынок во всей его красе, эти академики были вынуждены массово идти торговать носками на рынок.
Вот и белорусскую молодежь из технопарка обрабатывали годами, внушали им миф о том, что если избавиться от «последнего диктатора Европы», вся страна заживет, как Швейцария

Айтішники торгувати носками не будуть, на відміну від лукашенськівського пролетарьяту, який випускає різну хрінь, котру навіть в Раш і змушені переробляти.
Айтішники хочуть свободи, як і всі нормальні люди, на відміну від вптно-совкових рабів і манкуртів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:42

  lapay написав:
  andrijk777 написав:А тепер дивіться - "многоходовочка" Путіна:
-Хочете як в Україні? - Нііііі
-Хочете як в Білорусії? - Ніііі(ще трошки треба попрацювати що так сказали)
-Тому у нас(в Росії) такого не буде!

Так вони ж нічого не підписали, в Сочі. Після України Путін вже боїться тиснути відверто. Він хоче бути миротворцем, "законником", який послідовно не визнає "переворотів".
Якшо він відверто втрутиться, як в Україні, отримає такий же антиросійський ефект, як і в нас.

Так рано ще!! Навіщо щось підписувати з напів-легітимним президентом? Та і 1,5 лярди - це дуже мало для Луки.
Ось пройде інавгурація, протести стихнуть ось тоді можна всипати з десяток лярдів і ВСЕ підписати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:58

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Так рано ще!! Навіщо щось підписувати з напів-легітимним президентом? Та і 1,5 лярди - це дуже мало для Луки.
Ось пройде інавгурація, протести стихнуть ось тоді можна всипати з десяток лярдів і ВСЕ підписати.

Якщо все затухне, то який сенс Лукашенко щось підписувати, щоб стати шісткою сусіда?
Нафта, з газом, наразі, дешеві, як ніколи, ЄС навіть санкціями не розродився. Сенсу йому лягати під Путіна, нема жодного.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:27

  lapay написав:Якщо все затухне, то який сенс Лукашенко щось підписувати, щоб стати шісткою сусіда?
Нафта, з газом, наразі, дешеві, як ніколи, ЄС навіть санкціями не розродився. Сенсу йому лягати під Путіна, нема жодного.

Ха-ха, прикольна логіка. :D Типу визвали таксі, приїхали куди треба. А який сенс платити? :D
Я думаю такі досвідчені політики і шулери як Пу і Лука все прекрасно знають і розуміють. Не нам з вами вчити їх "сенсу підписувати чи ні".
Тим більше в питанні протестів - чим йому Путін допомогти може?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:57

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Ха-ха, прикольна логіка. Типу визвали таксі, приїхали куди треба. А який сенс платити?
Я думаю такі досвідчені політики і шулери як Пу і Лука все прекрасно знають і розуміють. Не нам з вами вчити їх "сенсу підписувати чи ні".
Тим більше в питанні протестів - чим йому Путін допомогти може?

Так він не йому, а собі, в майбутньому, допомагає, щоб не стати наступним.
Лукашенко не проти економічної інтеграції, а політична йому нафіг не потрібна. Путін його дотисне тільки в разі українського сценарію, якого взагалі ніхто не хоче, навіть Путін, якого і так душать санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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