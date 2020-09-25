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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:38
andrijk777 написав:
А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому
. І білоруси це знають!!!
Їх все влаштовувало
, більшість по крайній мірі.
А ты не говори за всех белорусов
Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.
И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было
Сейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.
Вот за это протесты против него
Так что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:12
pesikot написав: andrijk777 написав:
А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому
. І білоруси це знають!!!
Їх все влаштовувало
, більшість по крайній мірі.
А ты не говори за всех белорусов
Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.
И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было
Так я ж ТЕ САМЕ
написав! Їх все влаштовувало! Смішний ти якийсь.
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andrijk777
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Додано: Суб 26 вер, 2020 00:09
Schmit написав: Shram написав:
Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. Об этом в среду, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Я так понимаю украинский МИД решил поссорить Украину со всеми соседями...
В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.
Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".
Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.
А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Суб 26 вер, 2020 00:49
Shram
Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.
Каковы "Интересы Украины" в вопросах отношений с Беларусью?
Простите, но если Европа не признала Лукашенко, у нас нет другого выхода, как не признавать Лукашенко, ведь Украина - ставит цель "Вступить в ЕС"(если успеет до развала этого ЕС, конечно).
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Додано: Суб 26 вер, 2020 10:43
Shram написав: Schmit написав:
В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.
Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".
Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.
А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо.
Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная.
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Schmit
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Додано: Суб 26 вер, 2020 12:32
Schmit написав:
Так что стратегически позиция Украины выигрышная.
Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.
А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:09
pesikot написав: andrijk777 написав:
А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому
. І білоруси це знають!!!
Їх все влаштовувало
, більшість по крайній мірі.
А ты не говори за всех белорусов
Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.
И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было
Сейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.
Вот за это протесты против него
Так что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад
Протесты в Беларуси?
Ха-ха-ха
Какие же это протесты? Это классическая подготовка к государственному перевороту, которая заключается к прививанию населению Беларуси мысли, что может быть как-то и по другому в стране - без стабильности, без нормальной работы предприятий, без нормальной работы госучреждений, без привычных нормальных доходов среднестатистического представителя населения. Люди, осуществляющие руководством государственного переворота в Беларуси, через интернет, тв запускают утки о том, что сместив Лукашенко Беларусь расцветет, а сейчас она загнивает.
Ага, расцветет... Аж два раза.
Организаторы преследуют очевидно совсем другие цели, которые не афишируют естественно. А это дерибан страны, захват земель с людьми и с развитым конкурентоспособным производством за счет приведения к власти своего представителя, который будет сдачу интересов страны декларировать как великое достижение.
В Украине в этом контексте все помнят Тимошенко, которая новый газовый контракт с Россией в результате которого цена на импортируемый газ в Украину выросла в 9,5 РАЗ
, назвала большой Победой
, положив на лопатки всю химическую и металлургическую промышленности страны.
Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.
Таким государством теоретически могут быть Россия, Китай, Германия, Италия, Япония, США, Саудовская Аравия. Может кто-то еще захочет добавить в этот список еще пару стран из Африки или Южной Америки, но думаю это будет лишним.
С кем из этих стран у Беларуси реально напряженные отношения? Да только с Россией. Все остальные "непонятки" с Германией, Китаем и США это типичный перевод стрелок подальше от главного виновника, на котором шапка горит уже целые десятилетия. Работа по переводу стрелок осуществляется в том числе и на этом форуме.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 15:18
buratinyo написав:
Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.
Як то кажуть в велику брехню легше повірити ніж в маленьку.
Тому buratinyo
фактів і аргументів не наводить, а просто пише слово явно
.
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andrijk777
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Додано: Суб 26 вер, 2020 16:44
Почитавши білоруські сайти, я замітив що риторика білорусів змінилась.Нарешті
вони зрозуміли, що Лука сам не піде! Якщо раніше вони часто згадували про вірменський сценарій(я так розумію що для них це був оптимальний варіант, наївні
), то зараз вже ніхто на таке не надіється.
На страйки також ніхто вже не надіється. Та й насправді повноцінних страйків і не було - ця тема було просто сильно розкручена в СМІ.
Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.
Колапсу хоче(я так думаю) і ключовий зовнішній гравець - Росія.
Як не смішно - але "самий більший ворог білоруського народу - Лукашенко" - якраз робить все щоб економічного колапсу не було.
Ось така там парадоксальна ситуація.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 17:21
Schmit написав: Shram написав: Schmit написав:
В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.
Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".
Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.
А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо.
Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная.
ТИ не рівняй повноцінну державу, засновницею ООН, і недореспубліками - обломками бувшого СРСР, які майже ніким не визнані.
https://fi202x.blogspot.com/
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