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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 129130131132 Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:38 andrijk777 написав: А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому.

І білоруси це знають!!! Їх все влаштовувало , більшість по крайній мірі. А я говорю - що властьЇх все влаштовувало, більшість по крайній мірі.

А ты не говори за всех белорусов

Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.



И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было



Сейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.

Вот за это протесты против него

Так что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад А ты не говори за всех белорусовЕщё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку былоСейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.Вот за это протесты против негоТак что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:12 pesikot написав: andrijk777 написав: А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому.

І білоруси це знають!!! Їх все влаштовувало , більшість по крайній мірі. А я говорю - що властьЇх все влаштовувало, більшість по крайній мірі.

А ты не говори за всех белорусов

Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.



И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было

А ты не говори за всех белорусовЕщё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было

Так я ж ТЕ САМЕ написав! Їх все влаштовувало! Смішний ти якийсь. Так я жнаписав! Їх все влаштовувало! Смішний ти якийсь. andrijk777

Повідомлень: 2512 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 00:09 Schmit написав: Shram написав: Так называемая инаугурация Александра Лукашенко не делает его легитимным президентом Республики Беларусь. Об этом в среду, 23 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.



Я так понимаю украинский МИД решил поссорить Украину со всеми соседями... Я так понимаю украинский МИД решил поссорить Украину со всеми соседями...



В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция. В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.



Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".

Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.



А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо. Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3181 З нами з: 26.03.16 Подякував: 169 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 00:49 Shram Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.

Каковы "Интересы Украины" в вопросах отношений с Беларусью?

Простите, но если Европа не признала Лукашенко, у нас нет другого выхода, как не признавать Лукашенко, ведь Украина - ставит цель "Вступить в ЕС"(если успеет до развала этого ЕС, конечно). Каковы "Интересы Украины" в вопросах отношений с Беларусью?Простите, но если Европа не признала Лукашенко, у нас нет другого выхода, как не признавать Лукашенко, ведь Украина - ставит цель "Вступить в ЕС"(если успеет до развала этого ЕС, конечно). Replay

Повідомлень: 2180 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 10:43 Shram написав: Schmit написав: В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция. В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.



Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".

Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.



А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо. Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо.



Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная. Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная. Schmit

Повідомлень: 1655 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 12:32 Schmit написав: Так что стратегически позиция Украины выигрышная. Так что стратегически позиция Украины выигрышная.



Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.

А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили. Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18462 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4438 раз. Подякували: 7164 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 13:09 pesikot написав: andrijk777 написав: А я говорю - що власть вже була узурпована 24 роки тому.

І білоруси це знають!!! Їх все влаштовувало , більшість по крайній мірі. А я говорю - що властьЇх все влаштовувало, більшість по крайній мірі.

А ты не говори за всех белорусов

Ещё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.



И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку было



Сейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.

Вот за это протесты против него

Так что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад А ты не говори за всех белорусовЕщё лет 10 назад, белорусы большинством голосовали за Луку.И это были выборы, хоть и на зачищенном от конкурентов поле, но большинство голосов за Луку былоСейчас же, Лука тупо нарисовал себе 80% и тайно сам себя на трон возвёл.Вот за это протесты против негоТак что, не гунди про узурпацию Лукой власти 24 года назад

Протесты в Беларуси? Ха-ха-ха



Какие же это протесты? Это классическая подготовка к государственному перевороту, которая заключается к прививанию населению Беларуси мысли, что может быть как-то и по другому в стране - без стабильности, без нормальной работы предприятий, без нормальной работы госучреждений, без привычных нормальных доходов среднестатистического представителя населения. Люди, осуществляющие руководством государственного переворота в Беларуси, через интернет, тв запускают утки о том, что сместив Лукашенко Беларусь расцветет, а сейчас она загнивает.



Ага, расцветет... Аж два раза.



Организаторы преследуют очевидно совсем другие цели, которые не афишируют естественно. А это дерибан страны, захват земель с людьми и с развитым конкурентоспособным производством за счет приведения к власти своего представителя, который будет сдачу интересов страны декларировать как великое достижение.



В Украине в этом контексте все помнят Тимошенко, которая новый газовый контракт с Россией в результате которого цена на импортируемый газ в Украину выросла в 9,5 РАЗ, назвала большой Победой , положив на лопатки всю химическую и металлургическую промышленности страны.



Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.



Таким государством теоретически могут быть Россия, Китай, Германия, Италия, Япония, США, Саудовская Аравия. Может кто-то еще захочет добавить в этот список еще пару стран из Африки или Южной Америки, но думаю это будет лишним.



С кем из этих стран у Беларуси реально напряженные отношения? Да только с Россией. Все остальные "непонятки" с Германией, Китаем и США это типичный перевод стрелок подальше от главного виновника, на котором шапка горит уже целые десятилетия. Работа по переводу стрелок осуществляется в том числе и на этом форуме. Протесты в Беларуси?Ха-ха-хаКакие же это протесты? Это классическая подготовка к государственному перевороту, которая заключается к прививанию населению Беларуси мысли, что может быть как-то и по другому в стране - без стабильности, без нормальной работы предприятий, без нормальной работы госучреждений, без привычных нормальных доходов среднестатистического представителя населения. Люди, осуществляющие руководством государственного переворота в Беларуси, через интернет, тв запускают утки о том, что сместив Лукашенко Беларусь расцветет, а сейчас она загнивает.Ага, расцветет... Аж два раза.Организаторы преследуют очевидно совсем другие цели, которые не афишируют естественно. А это дерибан страны, захват земель с людьми и с развитым конкурентоспособным производством за счет приведения к власти своего представителя, который будет сдачу интересов страны декларировать как великое достижение.В Украине в этом контексте все помнят Тимошенко, которая новый газовый контракт с Россией в результате которого цена на импортируемый газ в Украину выросла в, назвала большой Победой, положив на лопатки всю химическую и металлургическую промышленности страны.Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.Таким государством теоретически могут быть Россия, Китай, Германия, Италия, Япония, США, Саудовская Аравия. Может кто-то еще захочет добавить в этот список еще пару стран из Африки или Южной Америки, но думаю это будет лишним.С кем из этих стран у Беларуси реально напряженные отношения? Да только с Россией. Все остальные "непонятки" с Германией, Китаем и США это типичный перевод стрелок подальше от главного виновника, на котором шапка горит уже целые десятилетия. Работа по переводу стрелок осуществляется в том числе и на этом форуме. buratinyo

Повідомлень: 1373 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2640 раз. Подякували: 470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 15:18 buratinyo написав: Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.

Но вернемся к протестам, которые явно слишком хорошо организованы чтобы быть названными стихийными. Организовать подобные беспорядки может лишь другое государство, имеющее для этого ресурсы, которые заметно превышают ресурсы самой Беларуси.

Як то кажуть в велику брехню легше повірити ніж в маленьку.

Тому buratinyo фактів і аргументів не наводить, а просто пише слово явно. Як то кажуть в велику брехню легше повірити ніж в маленьку.Томуфактів і аргументів не наводить, а просто пише слово andrijk777

Повідомлень: 2512 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 16:44

Нарешті вони зрозуміли, що Лука сам не піде! Якщо раніше вони часто згадували про вірменський сценарій(я так розумію що для них це був оптимальний варіант, наївні ), то зараз вже ніхто на таке не надіється.



На страйки також ніхто вже не надіється. Та й насправді повноцінних страйків і не було - ця тема було просто сильно розкручена в СМІ.



Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.

Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.



Колапсу хоче(я так думаю) і ключовий зовнішній гравець - Росія.



Як не смішно - але "самий більший ворог білоруського народу - Лукашенко" - якраз робить все щоб економічного колапсу не було.



Ось така там парадоксальна ситуація. Почитавши білоруські сайти, я замітив що риторика білорусів змінилась.вони зрозуміли, що Лука сам не піде! Якщо раніше вони часто згадували про вірменський сценарій(я так розумію що для них це був оптимальний варіант, наївні), то зараз вже ніхто на таке не надіється.На страйки також ніхто вже не надіється. Та й насправді повноцінних страйків і не було - ця тема було просто сильно розкручена в СМІ.Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.Колапсу хоче(я так думаю) і ключовий зовнішній гравець - Росія.Як не смішно - але "самий більший ворог білоруського народу - Лукашенко" - якраз робить все щоб економічного колапсу не було.Ось така там парадоксальна ситуація. andrijk777

Повідомлень: 2512 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 17:21 Schmit написав: Shram написав: Schmit написав: В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция. В выборе между диктатором и белорусским народом украинский МИД стал на сторону народа. Это верная стратегическая позиция.



Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".

Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.



А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо. Верная стратегическая позиция - это сказать "мы не намерены вмешиваться во внутренние политические разборки соседнего государства, но при этом готовы сотрудничать с любой стороной которая не будет высказывать агрессии к Украине и её будет строить доброжелательские взаимоотношения с украинским народом".Обтекаемо, нейтрально и полностью в интересах Украины.А вот лезть на рожон,противопоставляя Украину режиму действующего главы государства( а он действующий глава, по всем правовым нормам) - как минимум глупо.



Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная. Возможно в краткосрочной перспективе позиция - "голова в песок", которую вы предлагаете и выигрышная. Но узурпатор лукашэску - политический труп и Венесуэла в центре Европы долго просуществовать не сможет, разве что полностью на шее кремля. А ведь Беларусь, это даже не Приднестровье ДыНыРы, Абхазия, Осетия и Крым вместе взятые – маленькие камушки на шее московитов, это огромный валун, который утянет роисюжку на дно. Так что стратегически позиция Украины выигрышная.

ТИ не рівняй повноцінну державу, засновницею ООН, і недореспубліками - обломками бувшого СРСР, які майже ніким не визнані. ТИ не рівняй повноцінну державу, засновницею ООН, і недореспубліками - обломками бувшого СРСР, які майже ніким не визнані. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21740 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1583 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 129130131132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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