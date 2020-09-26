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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:31

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.
А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили.

В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.

Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:51

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.

Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.

Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
andrijk777
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