В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:31
Re: Політична ситуація в Білорусі
В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 27 вер, 2020 08:34
Re: Політична ситуація в Білорусі
Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:51
Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
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