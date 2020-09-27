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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:31
freeze написав:
Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.
А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили.
В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:34
andrijk777 написав:
Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.
Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 12:51
lapay написав: andrijk777 написав:
Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.
Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
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andrijk777
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:38
andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав:
Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.
Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Пон 28 вер, 2020 02:40
jj1981ua написав:
какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее
Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?
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