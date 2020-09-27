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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:31

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Стратегически верная позиция у Китая, который последовательно поддерживает любую действующую власть во всех странах, извлекая профит для себя и своих граждан.
А быть нищим, но идеологически выдержанным - путь так себе, уже много десятилетий его проходили.

В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:34

Re: Політична ситуація в Білорусі

  andrijk777 написав:Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.

Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:51

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Фактично у них залишилась остання надія - економічний колапс. Прикольно - але самі білоруси хочуть щоб лукономіка загнулась, тобто щоб загнулась їх економіка.
Тут я погоджусь з ними - це дійсно єдиний реальний шлях поразки Лукашенко.

Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.

Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 02:03

Типа, чтоб мусора не спалили сходку. :)

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andrein
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 02:40

  jj1981ua написав:какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее

Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:42

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее

Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?


Так "рассуждай" сколько хочешь.(Интересно что слово рассуждаю ты сам в кавычки взял. Смешно.)
Кто тебе запрещает.
Тебе лишь указали о качестве твоих рассуждений.

  andrijk777 написав:А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?


Так и ты вроде как не из окопа под Донецком пишешь, и не видать что ты с автоматом Крым отвоёвываешь. Диван куда как удобнее, да?
Прежде чем вопросы такие задавать, на себя оглянись.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:16

  Shram написав:
  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее

Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?


Так "рассуждай" сколько хочешь.(Интересно что слово рассуждаю ты сам в кавычки взял. Смешно.)
Кто тебе запрещает.
Тебе лишь указали о качестве твоих рассуждений.

Якість обговорення доказується аргументами і фактами, а не фразами типу "псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее". Це називається "базар" а не обговорення.
Мені цікава аргументована дискусія, а не базар, який створюєш ти і тобі подібні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:какие же вы ...
– Куме! Ходіть допоможете мені корову з хліва винести, бо здохла зараза! Дасть Бог у вас здохне , то і я вам допоможу!
псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее

Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?

псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.

а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать.
я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:04

      andrijk777 написав:Мені цікава аргументована дискусія, а не базар, який створюєш ти і тобі подібні.

    я за аргументы, вот только их удаляют ибо есть только одна правда - рехвалюция наше усьо! и пофиг падение уровня жизни, внешнее управление, воровство всего и вся ...
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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      Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:12

      Re: Політична ситуація в Білорусі

      по аргументам:
      1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)
      на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.
      2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то

      какие еще у вас аргументы?
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
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          #<1 ... 130131132133
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