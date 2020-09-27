В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 08:31
Re: Політична ситуація в Білорусі
В нас є набагато ближчі приклади, піж Китай, азійських диктатур.
Постсовковий Гамлет все одно вибере свободу, а не нафтову ковбасу, бо слов'яни європейці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 27 вер, 2020 08:34
Re: Політична ситуація в Білорусі
Примарна надія на неймовірну подію. Вони свій шанс профукали, коли дали Лукашенку піти на третій термін. Тепер будуть чекати, поки не загнеться солодка парочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:51
Якщо рівень життя впаде в 2 рази на вулицю можуть вийти не з цваточками а з палицями і щитами - ось тоді режим і загнеться.
Після сотні-другої смертей на вулиці - режим не втримається, я майже впевнений.
Додано: Пон 28 вер, 2020 02:40
Я "разсуждаю" про що хочу і як хочу.
Від моїх "разсуждений" Лука не ніде і Білорусь не розвалиться - максимум це прочитає десяток білорусів і то не факт.
А ти псевдопатріот чого не в Мінську на протестах, а на дивані?
Додано: Пон 28 вер, 2020 08:42
Так "рассуждай" сколько хочешь.(Интересно что слово рассуждаю ты сам в кавычки взял. Смешно.)
Кто тебе запрещает.
Тебе лишь указали о качестве твоих рассуждений.
Так и ты вроде как не из окопа под Донецком пишешь, и не видать что ты с автоматом Крым отвоёвываешь. Диван куда как удобнее, да?
Прежде чем вопросы такие задавать, на себя оглянись.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:16
Якість обговорення доказується аргументами і фактами, а не фразами типу "псевдопатриоты на пепелище своего государства рассуждают как бы уничтожить соседнее". Це називається "базар" а не обговорення.
Мені цікава аргументована дискусія, а не базар, який створюєш ти і тобі подібні.
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:02
псевдопатриоты - это такие как ты. вы не мечтаете чтобы наша страна стала лучше и богаче, а надеетесь, что другим тоже станет плохо. ущербная психология лузеров.
а чего мне быть в Минске на протестах? я с идиотами и зомби стараюсь не контактировать.
я живу в своей стране. хотя белорусов считаю братским народом (как бы даже не я считаю, а история говорит об этом - например, жена князя Владимира - Рогнеда Полоцкая из Полоцка, что на территории современной Беларуси) и потому рад за них.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:04
я за аргументы, вот только их удаляют ибо есть только одна правда - рехвалюция наше усьо! и пофиг падение уровня жизни, внешнее управление, воровство всего и вся ...
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:12
Re: Політична ситуація в Білорусі
по аргументам:
1. дед засиделся. может и да, но ... мне вот тоже не нравится, что в топ-100 самых богатых людей те же лица, и английская королева надоела - нужно менять (или может выбирать нужно?)
на самом деле эта норма (про 2 президентских срока) бредовая. посмотрите у нас - каждый президент ведет себя как временщик - нужно взять все и сейчас - завтра может не быть. как результат - банальное разбазаривание страны и сдача национальных интересов. никто даже не собирается планировать на 5+ или 10+ или 25+ лет. а экономики за пару лет не строятся.
2. насилие над протестующими - посмотрите как полиция разгоняет желтые жилеты во франции или как в америке blm-овцем лупят - омон первые дни жестко работал, а потом - ну просто одуваны какие-то
какие еще у вас аргументы?
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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